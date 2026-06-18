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Giriş Tarihi: 18.06.2026 11:52 Son Güncelleme: 18.06.2026 12:04

Türkiye'nin en uzun metro hattı yarın açılacak! Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Hattı’nın Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Türkiye’nin en uzun metro ringinin son halkası yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete açılacak. Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek.

Türkiye’nin en uzun metro hattı yarın açılacak! Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin son halkası Halkalı-Arnavutköy Hattı hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin en uzun metro uzun metro ringinin son halkası 19 Haziran'da hizmete açılacak." ifadesini kullandı. Açılış törenini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek.

Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'ni Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve İstanbul Havalimanı – Halkalı Metro Hattı olarak 2 bölümde planladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Gayrettepe – İstanbul Havalimanı hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te, Kağıthane – Gayrettepe arasını ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete açmıştık. İstanbul Havalimanı – Halkalı Hattı'nın ise 14 kilometrelik Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane arasını da (depo bağlantı hatları dahil) 19 Mart 2024 tarihinde devreye almıştık." dedi.

21,75 KİLOMETRELİK HALKALI-ARNAVUTKÖY HATTINDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaları tamamladıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kesimdeki çalışmalarımızı sonuçlandırarak Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi adı altında; tamamı yeraltında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olan 69 kilometrelik ring hattını tamamladık. Bu kapsamda Halkalı-Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarımızı hizmete alacağız." bilgisini paylaştı.

HALKALI-GAYRETTEPE ARASI 57 DAKİKAYA DÜŞECEK

Uraloğlu, hattın tamamının işletmeye alınmasıyla Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu ile İbn Haldun Üniversitesi İstasyonunda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir İstasyonunda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Olimpiyatköy İstasyonunda, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonunda entegrasyonun sağlanacağını söyledi.

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Halkalı İstasyonunda ise hattın MARMARAY ile entegre olacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sağlanan bu entegrasyonlar sayesinde; Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk arası 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane arası 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya, Küçükçekmece-Kemerburgaz süresi 50 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arası ise 48 dakikaya düşecek."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ABDULKADİR URALOĞLU #İSTANBUL

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