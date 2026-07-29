Türkiye’nin enerji devinden dikkat çeken hamle! TPAO Kerkük’teki dev rezerve ortak oldu

KERKÜK'TE 3 MİLYAR VARİLLİK REZERV

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmanın Türkiye'nin enerji alanındaki uluslararası hedefleri açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek, TPAO'nun BP ile birlikte Kerkük'teki sahalara ortak olduğunu söyledi.

Bayraktar, "Bu anlaşmayla Türkiye, BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak oldu. Bu aslında üzerinde uzun süredir çalıştığımız bir proje ve Türkiye Petrollerini günde 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üretimi yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adımlarımızdan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, kurulacak ortaklıkta TPAO'nun yüzde 15 paya sahip olacağını belirterek, BP ve ConocoPhillips ile birlikte oluşturulacak konsorsiyumun yaklaşık 3 milyar varil olduğu tahmin edilen rezervi geliştirmek ve üretimi artırmak için çalışacağını ifade etti.

BABA, AVANAH, BAI HASSAN VE KHABBAZ SAHALARINI KAPSIYOR

Bakanlığın açıklamasına göre proje, Irak'ın en önemli hidrokarbon üretim bölgelerinden biri olan Kerkük'teki Baba ve Avanah kubbeleri ile Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarını kapsıyor.

Sözleşme alanında ilk etapta 3 milyar varil petrol eşdeğerinin üzerinde hidrokarbon kaynağı bulunduğu değerlendirilirken, bölgede önemli ilave arama potansiyelinin de olduğu belirtildi.

TPAO'NUN KÜRESEL HEDEFİNE KATKI SAĞLAYACAK

Bakanlık, yatırımın TPAO'nun üretim portföyünü büyütmesinin yanı sıra teknik kapasitesini, operasyonel tecrübesini ve uluslararası ortaklık geliştirme kabiliyetini güçlendireceğini bildirdi.

Açıklamada, söz konusu yatırımın Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacağı, Irak'ın uzun vadeli enerji hedeflerini destekleyeceği ve TPAO'nun küresel enerji sektöründeki konumunu daha da güçlendireceği vurgulandı.

TÜRKİYE-IRAK ENERJİ İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENECEK

Öte yandan Bakan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ile Irak Elektrik Bakanı Ali Saadi Vehib ile de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Bayraktar, petrol, doğal gaz ve elektrik iletim hatları başta olmak üzere iki ülke arasındaki enerji iş birliğini güçlendirecek somut projeler üzerinde durduklarını belirterek, ortak projelerle enerji alanındaki iş birliğini daha da derinleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Petrol, doğal gaz ve elektrik iletim hatları başta olmak üzere işbirliğimizi güçlendirecek somut projeler üzerinde durduk. Karşılıklı fayda temelinde geliştireceğimiz ortak projelerle ülkelerimiz arasındaki enerji iş birliğini daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör