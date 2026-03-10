Türkiye’nin enerji kalkanı Gabar! Hürmüz kapandı, petrolde stratejik güç oldu

ZORLU KIŞ ŞARTLARINA RAĞMEN ÜRETİM SÜRÜYOR

Gabar Dağında kış aylarında kar kalınlığı yer yer 1,5 metreye kadar ulaşıyor. Sert iklim ve zorlu arazi şartlarına rağmen üretim aralıksız devam ediyor. Bu durum, sahadaki operasyonel kapasitenin ve enerji kararlılığının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Hürmüz Boğazı küresel petrol ticaretinin ana arterlerinden biri. Kapanması ile birlikte, dünya piyasalarında fiyat şokuna yol açmaya devam ediyor. İthalatçı ülkeler için arz riski ve ekonomik çöküş anlamı taşıyor. Buna karşılık, Gabar petrolü, Türkiye'nin yerli ve milli enerji hamlesinin en somut sonucu olarak ortaya çıkıyor. Günlük 81 bin varillik üretimle stratejik katkı sağlıyor. Yıllık 2 milyar dolarlık ekonomik değer üretiyor. Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendiriyor.