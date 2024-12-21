Türkiye’nin enerjisi Suriye’yi aydınlatacak

Suriye'de 61 yıllık Bass rejiminin devrilmesinin ardından ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak ve yaşanabilir kılmak için Türkiye kritik bir rol üstlenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu kapsamda ülkenin mevcut durumdaki en büyük ihtiyacı olan enerji sorununun çözümü noktasında hazırlıklarına başladı. Türkiye-Suriye arasında mevcut Birecik-Halep Enterkonneksiyon elektrik hattı bulunuyor. Suriye'ye azami 300 megavata kadar elektrik sağlayabilecek hattın onarımı için kollar sıvandı. Hattın tam kapasite çalışması ve elektrik ihracına başlanması halinde Suriye'de 150 bine yakın hanenin elektrik ihtiyacı Türkiye tarafından karşılanacak. Suriye'de Bass rejiminin sona ermesinin ardından ülkenin ayağa kaldırılması ve farklı ülkelerde yaşayan Suriyelilerin evlerine dönüşünü hızlandırmak için kesintisiz enerji ve arz güvenliği kritik rol oynuyor.Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da Suriye'nin enerji ihtiyacının karşılanması ve hayatın en kısa sürede normale dönüşü için bölgedeki 400 Kv (Şanlıurfa) Birecik-Halep Enterkonneksiyon elektrik hattının kapasite kullanımını artırmak için harekete geçti. Türkiye halihazırda İdlib ve Afrin'e elektrik ihraç ederken, elektrik ihtiyacının daha fazla karşılanabilmesi için hasar gören noktalardaki hatlar yeniden onarılacak. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerine göre, mevcutta 43 kilometre uzunluğa sahip Reyhanlı-Afrin elektrik hattında 40 megavat, 6.15 kilometre uzunluğundaki Reyhanlı-Harem elektrik hattında 100 megavat, 10.8 kilometre uzunluğundaki Elbeyli-Çobanbey hattında ise 45 megavat olmak üzere 185 megavatlık emre amade ihraç kapasitesi bulunuyor. Enterkonnekte elektrik hatlarının Türkiye tarafında hatların bakımı muntazam şekilde sürekli olarak yapılıyor. Hatların Suriye tarafında bakım ve onarım çalışmalarının koordineli şekilde yürütülmesi için de görüşmelerin yapıldığı belirtildi. Suriye'nin istikrara kavuşması ile birlikte bu ülkeye yapılan elektrik ihracatının kademeli olarak artırılmasının planlandığı öğrenildi. Birecik-Halep Enterkonneksiyon elektrik hattının tam kapasite olan 300 megavata ulaşması ile birlikte bölgede yaklaşık 150 bin haneye yetecek kadar elektrik verilebilecek.Öte yandan 2009 yılında gündeme gelen ancak daha sonra Suriye'nin hattın kendi topraklarından geçmesine izin vermemesi üzerine rafa kaldırılan Katar- Türkiye Doğalgaz Boru Hattı projesi yeniden masaya gelecek. Daha önce bin 500 kilometre olarak planlanan hat Katar- Suudi Arabistan-Ürdün, Suriye ve ardından Gaziantep'ten Türkiye'ye giriş yaparak Bulgaristan'dan Avrupa'ya çıkacak. Kapasitesinin en az 30 milyar metreküp olması planlanan doğalgaz boru hattı eğer hayata geçerse Türkiye'nin bölgedeki enerji üssü olma hedefinde kritik eşik de aşılmış olacak. Katar, 25 trilyon metreküple dünyanın en büyük üçüncü doğalgaz rezervlerine sahip ülkesi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'nin enerji ihtiyacı ve yapılabileceklere ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı değerlendirmede, halihazırda Türkiye tarafından İdlib ve Afrin'e elektrik verildiğini anlatarak, "Elektrik çok büyük bir ihtiyaç. Altyapı her şey ne ararsan o yok. Dolayısıyla bu ihtiyaçların karşılanması için acaba enerjiyi bir araç haline dönüştürüp bunları nasıl yaparız ona bakmamız lazım. Hazırlıklarımız var" demişti. Bayraktar, Suriye'deki bu yeni durumdan sonra Katar-Türkiye Doğalgaz Boru Hattı projesinin yeniden gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin ise, "Bütünlüğünü sağlamış, istikrarına kavuşmuş bir Suriye için niye olmasın. Olursa o hattın güvenli olması lazım. Dolayısıyla inşallah öyle olur, temennimiz o. Öyle olursa üretecek çok proje var" değerlendirmesinde bulunmuştu.