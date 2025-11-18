Türkiye’nin Eylül ayında kısa vadeli dış borcu yüzde 2’den fazla azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku verilerini açıkladı.

Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 oranında azalarak 2025 Eylül ayı itibarıyla 165,8 milyar dolara geriledi. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 224,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

BANKALARIN DIŞ BORCU DA AZALIŞTA

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre %1,2 oranında azalarak 72,8 milyar ABD doları olurken, Merkez Bankası yükümlülükleri %5,4 oranında azalarak 27,8 milyar dolar oldu.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki çeyreğe göre %10,6 oranında azalarak 9,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı %2,2 oranında azalışla 19,5 milyar ABD doları olmuştur. Banka hariç yurt dışı

yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %0,3 oranında artışla 21,0 milyar ABD doları olurken, TL cinsinden mevduatları %2,5 oranında artarak 23,0 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre %1,7 oranında azalarak 65,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir (Tablo 1).

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler %2,8 oranında azalarak 59,6 milyar ABD doları olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler %11,6 artarak 5,5 milyar ABD doları olmuştur.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun %35,5'inin ABD doları, %26,7'sinin Euro, %22,1'inin Türk lirası ve %15,7'sinin diğer döviz cinslerinden oluştu.