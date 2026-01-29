Türkiye’nin gizli serveti! Yer altında 6 bin 500 ton, yastık altında 8 bin ton altın var

Küresel riskler nedeniyle yatırımcıların "güvenli liman" olarak sığındıkları altın Türk halkının da en "sevdiği" madenlerin başında geliyor. Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, yastık altında kişi başına 100 gram altın olduğunu tahmin ettiklerini anlatırken, "Türkiye çok şanslı çünkü hem yer altında hem de yastık altında altını var. Tahminlere göre yastık altında 6 bin ila 8 bin ton altın var. Ben 8 bin ton tarafındayım. Bu, kişi başı yaklaşık 100 gram altın demektir" dedi.
EKONOMİYİ SIÇRATACAK KALDIRAÇ
Yücel, yer altında keşfi yapılmış 6 bin 500 ton, yastık altında ise tahmini 8 bin ton altın olduğunu belirtirken, bunun 2.3 trilyon dolarlık bir ekonomik değere sahip olduğunu kaydetti. Yücel, "1990'lı yıllarda yapılan projeksiyonlar Türkiye'nin 6 bin 500 ton altın potansiyeline işaret ediyor; bu miktar bugünkü 5 bin dolar/ons seviyesinden hesaplandığında 1 trilyon doların üzerinde bir ekonomik değere karşılık geliyor. Risk sermayesiyle yapılan çalışmalarla bunun 1.500–2.000 tonluk bölümü rezerve dönüştürüldü. Ancak mevcut jeolojik veriler ve saha tecrübesi, Türkiye'nin yeraltındaki altın varlığının 10 bin ton, gelişen teknolojilerle ise 12 bin tona kadar çıkabileceğini gösteriyor. Bu büyüklük, yalnızca bir maden potansiyeli değil; doğru politikalar ve üretimle Türkiye'nin ekonomik dengelerini değiştirebilecek stratejik bir güç anlamına geliyor. Bu güç, Türkiye'yi ekonomik olarak sıçratacak bir kaldıraçtır" dedi.
DEVLET KAZANIYOR
Yer altındaki keşfi yapılan 6 bin 500 ton altının 350 köprü, 1300 baraj, 2600 hastane, 1045 havalimanı, 3480 üniversite değerinde olduğunu anlatan Yücel, altın fiyatları arttıkça devlet hakkı oranlarının da artığına dikkat çekti. Yücel, "2025'te 3.431 dolar/ons seviyesinde yüzde 19 olan devlet hakkı, 2026'da 4.501–4.800 dolar/ons aralığında yüzde 23'e, 5.000 dolar/ons seviyesinde ise yaklaşık yüzde 25'e çıkar. Böylece altın fiyatındaki her artış, ek düzenlemeye gerek kalmadan kamunun gelirini doğrudan artırır" diye konuştu.
Türkiye'nin yıllık altın üretiminin 2025 itibarıyla sadece 28 ton seviyesinde olduğunu anlatan Yücel, bunun yaklaşık yüzde 60'ının yerli şirketler, yüzde 40'ının ise yabancı sermayeli şirketler tarafından üretildiğini belirtti.