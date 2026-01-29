Türkiye’nin gizli serveti! Yer altında 6 bin 500 ton, yastık altında 8 bin ton altın var

EKONOMİYİ SIÇRATACAK KALDIRAÇ

Yücel, yer altında keşfi yapılmış 6 bin 500 ton, yastık altında ise tahmini 8 bin ton altın olduğunu belirtirken, bunun 2.3 trilyon dolarlık bir ekonomik değere sahip olduğunu kaydetti. Yücel, "1990'lı yıllarda yapılan projeksiyonlar Türkiye'nin 6 bin 500 ton altın potansiyeline işaret ediyor; bu miktar bugünkü 5 bin dolar/ons seviyesinden hesaplandığında 1 trilyon doların üzerinde bir ekonomik değere karşılık geliyor. Risk sermayesiyle yapılan çalışmalarla bunun 1.500–2.000 tonluk bölümü rezerve dönüştürüldü. Ancak mevcut jeolojik veriler ve saha tecrübesi, Türkiye'nin yeraltındaki altın varlığının 10 bin ton, gelişen teknolojilerle ise 12 bin tona kadar çıkabileceğini gösteriyor. Bu büyüklük, yalnızca bir maden potansiyeli değil; doğru politikalar ve üretimle Türkiye'nin ekonomik dengelerini değiştirebilecek stratejik bir güç anlamına geliyor. Bu güç, Türkiye'yi ekonomik olarak sıçratacak bir kaldıraçtır" dedi.