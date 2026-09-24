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Giriş Tarihi: 24.09.2026

Türkiye’nin gri liste riski yok

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Türkiye’nin gri liste riski yok
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Türkiye'nin suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele sistemini inceleyen Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'nin stratejik bir eksikliğinin bulunmadığını ortaya koydu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5'inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu sonucunda Türkiye açısından gri liste riskinin bulunmadığının FATF tarafından açık şekilde tescil edildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında, "Suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanında, ülkemizin stratejik bir eksikliği olmadığı, dolayısıyla gri liste riskinin bulunmadığı hususları FATF tarafından açık bir şekilde tescil edildi" denildi.

40 TAVSİYENİN 38'İNE UYUM
FATF'nin teknik uyum değerlendirmesinde Türkiye, toplam 40 tavsiyenin 38'ine uyumlu bulundu. Sistemin uygulamadaki etkinliğinin değerlendirildiği bölümde ise Türkiye, 11 kısa vadeli çıktının 3'ünde "önemli ölçüde etkili", 8'inde "ılımlı ölçüde etkili" olarak değerlendirildi. Bakanlık, bu sonuçların Türkiye'nin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelede ulaştığı seviyenin göstergesi olduğunu belirtti. Mevzuat çalışmaları, kurumsal düzenlemeler ve uygulamalarla mücadele kapasitesinin güçlendirildiği kaydedildi.

2030'A KADAR SÜRECEK
Bakanlık, FATF raporunda gelişim ihtiyacı tespit edilen alanlarda çalışmaların devam edeceğini bildirdi. Bu kapsamda çalışmalar, "Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi 2026-2030" ile "Türkiye'de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi 2025-2029" çerçevesinde yürütülecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Türkiye’nin gri liste riski yok
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