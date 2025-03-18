Türkiye’nin güneşine yatırımcı akını

Petrol zengini Körfez ülkeleri enerjide rotalarını güneş enerjisine çevirmeye başlarken, Körfez'in en büyük yenilenebilir enerji yatırımcılarından birinin Türkiye'deki bir güneş enerjisi projesine yatırıma hazırlandığı öğrenildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yakın zamanda uluslararası bir şirketin Türkiye'de güneş enerjisi projesine yatırımını duyuracaklarını ifade ederek, yeni yatırımın sinyalini vermişti. Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, Türkiye'nin coğrafi konumu ve yüksek güneşlenme süresi ile güneş enerjisi yatırımları açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu anlattı. Özkök, "Yıllık ortalama 2 bin 737 saatlik güneşlenme süresi ve metrekare başına 1.527 kilowatsaatlik güneş ışınımı değeri ile Avrupa'daki birçok ülkeye kıyasla oldukça avantajlı bir konumdayız. Özellikle Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerimiz, güneş enerjisi yatırımları için en verimli alanlar arasında yer alıyor" dedi.

İLGİ ARTIYOR

Türkiye'de güneş enerjisi yatırımlarına ilginin her geçen gün arttığına dikkat çeken Özkök, "Özellikle son YEKA yarışmalarına baktığımızda bu ilginin boyutlarının öngörülerimizin çok üzerinde gerçekleştiğini ifade edebiliriz. Bunun en temel sebebi, yatırım maliyetlerinin gittikçe düşüyor olması. Diğer yandan güneş enerjisi projeleri özellikle çatı üstü uygulamalar ve lisanssız üretim imkânları sayesinde küçük ve orta ölçekli yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor" ifadelerini kullandı. Devletin sağladığı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) gibi teşviklerin yatırımın geri dönüş süresini kısaltarak riski azalttığını belirten Özkök, "Örneğin, 2025 yılı verilerine göre, çatı tipi güneş enerjisi yatırımlarının geri dönüş süreleri, elektrik fiyatları, enerji üretim kapasitesi ve bölgesel faktörlere bağlı olarak genellikle 5 ile 8 yıl arasında değişmektedir. Bu süreler, yatırımın yapıldığı bölgenin güneşlenme süresi, elektrik tüketim miktarı ve mevcut teşviklerin etkisiyle farklılık göstermektedir" diye konuştu.