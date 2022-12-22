Türkiye’nin ilk uçak fabrikası küllerinden doğuyor

ASFAT, TUSAŞ, TOMTAŞ Yatırım ve Erciyes Teknopark ortaklığı ile kurulacak TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş'nin ortak girişim sözleşmesi Erciyes'te düzenlenen törenle imzalandı. Törene Milli Savunma Bakın Hulusi Akar ile Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile girişim ortakları TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün, TOMTAŞ Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekşi, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve iş insanları katıldı.
AKAR; "YARIM KALAN HİKAYE YENİDEN YAZILIYOR"
Törende yaptığı konuşmada "Dünya almış başını gidiyor. Dolayısıyla bizim de çok çalışmamız lazım" gerekiyor diyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şu ifadelere yer verdi; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ortaya koyduğumuz vizyon ve destek ile savunma sanayi yolculuğunda en temel ilke özel sektör, kamu, üniversiteler ve vakıf şirketleri. Bunun dördünün bir araya gelmesi ile ortaya çıkacak enerjinin, sinerjinin çok büyük olduğunu, olacağını hepimiz görüyoruz, biliyoruz ve bu şekilde çok şeyler yaptık.
Bu yaptıklarımızdan da çok daha fazlasını yapmaya amade olduğumuzu görmemiz lazım. Yaptıklarımız gayet güzel, bunlardan tabi ki memnuniyet duyacağız. Bunlarla övüneceğiz fakat bunların hiçbirisinin de yeterli olmadığını bileceğiz. Çünkü deveden büyük fil var. Etrafı görmemiz lazım. Dünya almış başını gidiyor. Dolayısıyla bizim de çok çalışmamız lazım. Bunu yaparken de akıllı, makul, mantıklı, rasyonel olmamız lazım, başkalarının tecrübelerinden yararlanmamız lazım" diye konuştu.
KOTİL; "TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYDUK"
TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ise Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı yapan, BAYKAR'ı, TUSAŞ'ı ve Kayseri'deki yapılanması ile dünyada havacılıkta söz sahibi olduğunu belirterek; "Biz de bu savunma sektöründe yukarılarda varız diyen bir ülkeyiz. İnşallah bu bir başlangıçtır. Bu işin arkasındayız. TOMTAŞ'ı ayağa kaldırıp ülkemize üretim yapmak için taşın altına elimiz koyduk. hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. TOMTAŞ Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekşi de yarım kalmış hikâyeyi tekrardan canlandırdıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:
TOMTAŞ İÇİN İMZALAR ATILDI
Konuşmaların ardından, TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.'nin ortak girişim sözleşmesi kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT), TOMTAŞ Yatırım A.Ş. ve Erciyes Teknopark A.Ş. tarafından imzalar atıldı.
100 YILLIK YARIM KALAH HİKAYE TOMTAŞ
Savunma sanayi sektöründe ve özellikle havacılık alanında atağa geçen, kendi milli savaş uçağını üretmek için düğmeye basan Türkiye'nin, birçok alanda olduğu gibi savunma sanayii alanında da geçmişi acı hikayeler ile dolu. Önüne çıkan engeller nedeniyle Türkiye'nin savunma sanayi tarihinde acı bir hikaye olarak yerini alan fabrikalardan birisi de 6 Ekim 1926'da açılan Türkiye'nin ilk uçak fabrikası TOMTAŞ oldu. Türkiye'yi havacılık alanında dünyanın öncü ülkelerinden biri yapacak iken, çeşitli nedenlerden dolayı kapatılan TOMTAŞ'ta, 1926 yılında ilk olarak Junkers A-20'lerin montajı yapıldı. 1927 yılının sonuna kadar ise 30 adet Junkers A-20'nin, 3 adet Junkers F-13'ün üretimi gerçekleştirildi.
TOMTAŞ'ta üretimler sürerken Alman ortak Junkers ile ilgili birtakım sıkıntılar baş gösterdi. Alman firmanın içinde bulunduğu mali zorluklar anlaşmanın sona ermesine neden oldu. Junkers ile patent ve uçak testleri konularında da anlaşmazlık yaşandı. Bununla beraber Türk Hava Kuvvetlerine uçak satan Fransa'nın, fabrikanın kapanması için Alman firmasına yaptığı baskılar da söz konusuydu. Tüm bu sebepler yüzünden 28 Haziran 1928'de ortaklığa son verilerek üretim durduruldu. 27 Ekim 1928'de de TOMTAŞ'ın resmen iflası açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığına devrinden sonra bir süre bakım-onarım faaliyetlerine devam eden fabrika 1932 yılında Kayseri Uçak Fabrikası ismini aldı. Uçak üretimi yapan Kayseri Uçak Fabrikası 1940'lı yıllarda Marshall Yardımı'nın da etkisiyle önce üretimi durdurdu, 1950'de ise şuan ki Kayseri Hava İkmal ve Bakım Merkezi haline geldi.