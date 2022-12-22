Türkiye’nin ilk uçak fabrikası küllerinden doğuyor

AKAR; "YARIM KALAN HİKAYE YENİDEN YAZILIYOR"

Törende yaptığı konuşmada "Dünya almış başını gidiyor. Dolayısıyla bizim de çok çalışmamız lazım" gerekiyor diyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şu ifadelere yer verdi; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ortaya koyduğumuz vizyon ve destek ile savunma sanayi yolculuğunda en temel ilke özel sektör, kamu, üniversiteler ve vakıf şirketleri. Bunun dördünün bir araya gelmesi ile ortaya çıkacak enerjinin, sinerjinin çok büyük olduğunu, olacağını hepimiz görüyoruz, biliyoruz ve bu şekilde çok şeyler yaptık.