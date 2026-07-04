Türkiye’nin kara para ve terörün finansmanıyla mücadele yol haritası belli oldu

Beş yıllık stratejiyle, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede ulusal ölçekte bütüncül, risk temelli ve daha etkin bir yaklaşımın hayata geçirilmesi hedefleniyor.
TEMEL HEDEF SUÇ GELİRLERİNİ ENGELLEMEK
Genelgede, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelenin en önemli amaçlarından birinin suçluların yasa dışı kazançlarından mahrum bırakılması olduğu vurgulandı.
Bu kapsamda kolluk kuvvetleri ile istihbarat birimlerinin hem vakalar bazında hem de suç eğilimlerinin tespitinde koordinasyon içinde çalışmasının önemine dikkat çekilirken, adli süreçlerin de mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının kritik olduğu belirtildi.
MASAK KOORDİNASYONUNDA UYGULANACAK
Strateji Belgesi'nin uygulanmasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyon görevi üstlenecek.
Belge kapsamında ulusal risk değerlendirmesi çalışmaları, MASAK koordinasyonunda ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla yürütülecek. Strateji Belgesi'nin tam metni de MASAK'ın resmi internet sitesinde yayımlanacak.
FATF STANDARTLARINA UYUM VURGUSU
Genelgede, Türkiye'nin 1991 yılından bu yana üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenen teknik uyum ve etkililik kriterlerine dikkat çekildi.
Uluslararası standartlarla uyumlu şekilde hazırlanan yeni stratejinin, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede Türkiye'nin kurumsal kapasitesini daha da güçlendirmesi hedefleniyor.
ŞÜPHELİ İŞLEMLER VE DENETİMLER GÜÇLENDİRİLECEK
Genelgede, özellikle yükümlü gruplar tarafından müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimlerinin yapılması, kayıtların tutulması, uyum programlarının uygulanması ve denetim mekanizmalarının etkin şekilde işletilmesinin mücadelede temel unsurlar arasında yer aldığı belirtildi.
Düzenleme ve denetim faaliyetlerinin de suç gelirleriyle mücadelede kritik rol oynadığı vurgulandı.
KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON ARTIRILACAK
2021-2025 dönemini kapsayan önceki strateji belgesinin uygulama süresinin tamamlanmasının ardından hazırlanan yeni belgeyle, adli ve idari süreçlerin etkinliğinin artırılması, ulusal risk değerlendirmesi sonuçlarının politika ve uygulamalara yön vermesi ile kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi temel hedefler arasında yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı genelgede, tüm kamu kurum ve kuruluşlarından Strateji Belgesi kapsamındaki görev ve sorumluluklarını titizlikle yerine getirmeleri ve uygulama sürecinde gerekli desteği sağlamaları istendi.