Türkiye’nin kara para ve terörün finansmanıyla mücadele yol haritası belli oldu

MASAK KOORDİNASYONUNDA UYGULANACAK

Strateji Belgesi'nin uygulanmasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyon görevi üstlenecek.

Belge kapsamında ulusal risk değerlendirmesi çalışmaları, MASAK koordinasyonunda ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla yürütülecek. Strateji Belgesi'nin tam metni de MASAK'ın resmi internet sitesinde yayımlanacak.

FATF STANDARTLARINA UYUM VURGUSU

Genelgede, Türkiye'nin 1991 yılından bu yana üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenen teknik uyum ve etkililik kriterlerine dikkat çekildi.

Uluslararası standartlarla uyumlu şekilde hazırlanan yeni stratejinin, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede Türkiye'nin kurumsal kapasitesini daha da güçlendirmesi hedefleniyor.

ŞÜPHELİ İŞLEMLER VE DENETİMLER GÜÇLENDİRİLECEK

Genelgede, özellikle yükümlü gruplar tarafından müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimlerinin yapılması, kayıtların tutulması, uyum programlarının uygulanması ve denetim mekanizmalarının etkin şekilde işletilmesinin mücadelede temel unsurlar arasında yer aldığı belirtildi.

Düzenleme ve denetim faaliyetlerinin de suç gelirleriyle mücadelede kritik rol oynadığı vurgulandı.