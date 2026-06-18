Türkiye’nin kısa vadeli dış borcu 171,6 milyar dolar oldu

BORCUN PARA BİRİMİ DAĞILIMINDA DEĞİŞİM

Nisan ayında kısa vadeli dış borç stokunun para birimi kompozisyonunda da değişim yaşandı.

ABD doları ve euronun toplam stok içindeki payı azalırken, Türk lirası ve diğer döviz cinslerinin payı arttı.

Buna göre kısa vadeli dış borç stokunun:

Yüzde 34,8'i ABD doları,

Yüzde 26,7'si euro,

Yüzde 24,5'i Türk lirası,

Yüzde 14'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

Kalan Vadeye Göre En Büyük Kalem Mevduat ve Krediler

Kalan vadeye göre hesaplanan 242 milyar dolarlık kısa vadeli dış borç stokunda mevduat yükümlülükleri 66,8 milyar dolara yükselirken, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri 74,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör