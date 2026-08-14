Türkiye’nin kredi haritası ortaya çıktı! İşte en çok bireysel kredi kullanan iller

TİCARİ KREDİLER 21,2 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI

TBB Risk Merkezi'nin haziran ayına ilişkin aylık bültenine göre, nakdi kredilerin 26 trilyon 987 milyar lirası bankalar, 460 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 365 milyar lirası faktoring şirketleri ve 324 milyar lirası finansman şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar haziran itibarıyla 961 milyar lira oldu. Bunun 925 milyar lirası bankalara, 14 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine, 14 milyar lirası faktoring şirketlerine ve 8 milyar lirası finansman şirketlerine ait oldu.

Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan artarak yüzde 3,3'e yükseldi.