Türkiye’nin merkezde olduğu 2 koridor kritik önemde! Bakan Bolat Türk müteahhitler için fırsatı açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hicaz ve Körfez bölgelerinde alternatif koridorların oluşturulmasının müteahhitlik sektörü için çok önemli bir vizyon olduğunu söyledi.

İNŞAAT ZİRVESİ TÜRKİYE BAŞLADI

Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yabancı bakanlar ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da başladı.

Zirvede konuşan Bakan Bolat, küresel ölçekte ticaret savaşları ve korumacılık eğilimlerinin arttığı bir dönemde bölgesel iş birliklerinin ve ekonomik entegrasyonun önem kazandığını ifade etti.

"HİZMET TİCARETİNDE DÜNYADA İLK 6 ÜLKE ARASINDAYIZ"

Türkiye'nin hizmet ihracatındaki performansına dikkat çeken Bolat, geçen yıl hizmet ihracatının 122,6 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Dünyada en çok hizmet ticareti fazlası sağlayan ilk 6 ülke arasında yer almaktayız. Bu yılın ocak-mayıs döneminde hizmet ihracatımızın 40 milyar doları aşmasını bekliyoruz." dedi.

Bolat ayrıca Türkiye'nin turist sayısında dünyada dördüncü, turizm gelirlerinde ise altıncı sırada bulunduğunu söyledi.

TÜRK MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜ 562 MİLYAR DOLARLIK PROJE HACMİNE ULAŞTI

Türk müteahhitlik sektörünün küresel ölçekte güçlü bir konumda olduğunu vurgulayan Bolat, sektörün 138 ülkede 13 bini aşkın projeyle toplam 562 milyar dolarlık proje stokuna ulaştığını bildirdi.

Bolat, "Bu hacmin 512 milyar dolarlık bölümü son 23 yılda gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Müşavirlik ve mühendislik alanında da önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Bolat, dünyadaki en büyük 225 müşavirlik ve mühendislik şirketi arasında Türkiye'den 8 firmanın yer aldığını, sektördeki proje stokunun ise 3,5 milyar doları aştığını kaydetti.

AVRUPA'NIN PAYI HIZLA YÜKSELDİ

Türkiye'nin yurt dışı müteahhitlik proje stokunda yüzde 43'lük payla Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin ilk sırada yer aldığını belirten Bolat, Rusya ve Türkmenistan'ın başı çektiğini söyledi.

Orta Doğu'nun yüzde 25, Afrika'nın ise yüzde 18 paya sahip olduğunu aktaran Bolat, son yıllarda Avrupa pazarının öne çıktığını ifade etti. Geçen yıl kazanılan yeni projelerde Avrupa ülkelerinin payının yüzde 40'a ulaşarak ilk sıraya yükseldiğini bildirdi.

"ORTA DOĞU İLE İLİŞKİLER PROJE SAYISINI ARTIRIYOR"

Türkiye'nin son 23 yılda ulaştırma ve altyapı alanlarında yaklaşık 355 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiğini belirten Bolat, Türk müteahhitlerin bu süreçte önemli rol üstlendiğini söyledi.

İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi mega projelerin başarıyla tamamlandığını belirten Bolat, hızlı tren, otoyol ve demiryolu yatırımlarının da sektörün tecrübesini artırdığını ifade etti.

Bolat, "Orta Doğu ülkeleriyle derinleşen ilişkilerimiz uluslararası müteahhitlik projelerinin sayısını artırıyor. Ukrayna'da üstlendiğimiz proaktif rol, Türk Cumhuriyetleri, Kafkaslar, Balkanlar ve Afrika'da elde edilen projeler, sektörümüzün küresel ölçekteki gücünü ortaya koyuyor." diye konuştu.

YENİDEN İMAR PROJELERİ YENİ FIRSATLAR SUNACAK

Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru projelerinin önümüzdeki dönemde Türk müteahhitlik sektörü için önemli fırsatlar yaratacağını vurgulayan Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Hicaz ve Körfez bölgelerinde alternatif koridorların oluşturulması müteahhitlik sektörü için çok önemli bir vizyon ortaya koymaktadır. Suriye ve Ukrayna'nın yeniden imarı da önümüzdeki dönemde uluslararası müteahhitlik sektörü açısından önemli çalışma alanları olacaktır."

EXİMBANK'TAN YENİ FİNANSMAN DESTEĞİ

Türk müteahhitlerinin uluslararası projelerde daha güçlü yer alabilmesi için finansman imkanlarının genişletildiğini belirten Bolat, Türk Eximbank'ın bu yıl alıcı kredileri enstrümanını devreye aldığını açıkladı.

Bolat, müteahhitlik firmalarına seslenerek, "Türk Eximbank'ın sunduğu bu yeni imkanların değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör