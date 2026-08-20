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Giriş Tarihi: 20.08.2026

Türkiye’nin mikro ihracatı 10 yılda 15 kat büyüdü

Türkiye’nin mikro ihracatı 10 yılda 15 kat büyüdü
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TÜRKİYE'NİN mikro ihracatı son 10 yılda dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2015'te 3.3 milyon olan mikro ihracat paket sayısı, 2025'te 51.6 milyona ulaştı. Aynı dönemde ihracat değeri 257 milyon dolardan 2.3 milyar dolara yükseldi. TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi ve IdeaSoft CEO'su Sinan Akdal, küresel ticarette korumacılığın arttığı bir dönemde yaşanan bu büyümeye dikkat çekerek, "Gerçek büyüme, dünyaya satış yapan KOBİ örneklerinin istisna olmaktan çıkıp çoğalmasıdır" dedi. ABD mikro ihracatta önemli pazarlardan biri olmayı sürdürürken, en güçlü artış yakın coğrafyada gerçekleşti. Romanya'ya gönderilen paket sayısı 14.7 milyona, ihracat değeri ise yüzde 117 artışla 233.8 milyon dolara çıktı. Yunanistan, Bulgaristan ve KKTC de 2025'te ilk 20 pazar arasına girdi. Körfez ülkelerinde ise gerileme görüldü. Mikro ihracat paketlerinin yaklaşık yüzde 78'i pazaryerleri üzerinden gönderiliyor. Buna karşın ihracat değerinin yaklaşık yüzde 60'ı, işletmelerin kendi e-ticaret siteleri ve sosyal ağları üzerinden gerçekleştirdiği doğrudan satışlardan geliyor. Doğrudan satışta paket başına değer, pazaryerlerinin yaklaşık 5.3 katına ulaştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Türkiye’nin mikro ihracatı 10 yılda 15 kat büyüdü
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