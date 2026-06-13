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Giriş Tarihi: 13.06.2026 08:42

Türkiye'nin o ilinde 2 yıl daha petrol aranacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Siirt'te bulunan petrol arama ruhsatının süresini 2 yıl uzattı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA
Türkiye’nin o ilinde 2 yıl daha petrol aranacak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Siirt'te sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresinin 2 yıl uzatılmasına karar verildi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Siirt'te sahip olduğu AR/TPO/K/L47-c3 pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı.

AMAÇ HİDROKARBON POTANSİYELİNİ EKONOMİYE KAZANDIRMAK

Söz konusu ruhsatın süresi, bölgedeki hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 4 Temmuz 2026'dan 4 Temmuz 2028'e kadar uzatıldı.

Böylece TPAO, Siirt'teki ruhsat sahasında petrol arama faaliyetlerini iki yıl daha sürdürebilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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Türkiye'nin o ilinde 2 yıl daha petrol aranacak
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