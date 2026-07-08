Türkiye’nin saatçisi halka arz oluyor

Dünyaca ünlü 30'dan fazla markayı portföyünde barındıran Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Saat&Saat) halka arz oluyor. Talep toplaması bugün sona erecek olan halka arzda pay başına fiyat 56 TL olarak belirlendi. Saat&Saat, halka arz gelirlerinin yaklaşık yüzde 80'ini işletme sermayesi, yaklaşık yüzde 20'sini ise finansal borçların ödenmesi alanlarında değerlendirmeyi amaçlıyor. Saat&Saat'in halka arzı, aynı zamanda Türkiye'de saatçilik sektörünün ilk halka arzı olması açısından da dikkat çekiyor. Arz sonrasında Saat&Saat'in halka açıklık oranının ek satış dahil yüzde 12,16 (ek satış hariç yüzde 10,14) olması planlanıyor. Arzın konsorsiyum liderliğini ise Halk Yatırım Menkul Değerler ile Garanti Yatırım Menkul Kıymetler üstleniyor. Saat&Saat ve bağlı ortaklıkları, yurt içi ve yurt dışındaki 185 mağaza, 603 toptan satış noktası ve Türkiye dahil 45 ülkede ürünlerini müşterilere sunuyor.

DEV MARKALAR

Maurice Lacroix, Raymond Weil, Ebel, Frederique Constant, Versace, Ferragamo, Jacques Philippe, Boss, Emporio Armani gibi dünya çapında bilinen 30'dan fazla markayı portföyünde barındıran Saat&Saat ve bağlı ortaklıkları, son olarak Timex ve Plein Sport markalarını da portföyüne kattı. Şirket, kuruluşundan bugüne kadar geçen yaklaşık 30 yıllık süreçte müşterilerin değişen ihtiyaçlarına ve trendlere uyum sağlayan güçlü iş modeliyle saatçilik sektöründe öncü şirketler arasında yer aldı.