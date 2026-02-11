Türkiye’nin ticaretinde yeni rekorlar için 2026 hedefi! Demir yoluna bağlı liman sayısı 20’ye çıkacak

LİMANLARDA YÜK VE KONTEYNER KAPASİTESİ ARTIRILACAK

Deniz yolu taşımacılığında kapasitenin artırılmasına yönelik çalışmaların da devam edeceği bildirildi. Programda, Ro-Ro gemileriyle taşınan araç sayısının 5 milyon 50 bine çıkarılması, transit yük hacminin 3 milyon 25 bin TEU'ya yükseltilmesi ve kabotaj taşımacılığında elleçlenen yük miktarının 71 milyon 990 bin tona ulaşmasının hedeflendiği kaydedildi.

Toplam konteyner elleçlemesinin 15 milyon 100 bin TEU'ya çıkarılması planlanırken, Türk bayraklı gemilerle ülke limanlarında elleçlenen yük miktarının 101 milyon 900 bin ton olması bekleniyor. Ayrıca programda, Rize İyidere Lojistik Limanı'nın tamamlanmasının da hedefler arasında yer aldığı belirtildi.

HAVA YOLU AĞINDA YENİ HEDEF 133 ÜLKE

2026 yılında hava yolu ulaşım altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırımların da devam edeceği ifade edildi. Buna göre havalimanı sayısının 58'den 59'a çıkarılması ve dış hat uçuş yapılan ülke sayısının 133'e yükseltilmesi planlanıyor. Programda dış hat kargo taşımacılığında yüzde 4,8 oranında artış hedefi de yer aldı.

Kara yolu taşımacılığında ise güvenli ulaşımın sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği, araç muayenesi yapılan araç oranının yüzde 80,5'e çıkarılmasının planlandığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2026 Performans Programı, Türkiye'de ulaştırma türleri arasında entegrasyonu güçlendirmeyi ve lojistik kapasiteyi artırmayı amaçlayan kapsamlı hedefler ortaya koyuyor.