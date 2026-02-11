Türkiye’nin ticaretinde yeni rekorlar için 2026 hedefi! Demir yoluna bağlı liman sayısı 20’ye çıkacak

Türkiye'de 2026 yılında demir yolu hattına (iltisak hattı) bağlantısı olan liman sayısının 19'dan 20'ye, iltisak hattı uzunluğunun ise 473,1 kilometreye çıkarılması hedefleniyor.
AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan 2026 Yılı Performans Programı'ndan derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ulaştırma ağlarının dünya standartlarına uygun şekilde geliştirilmesi hedefleniyor. Programda, ulaştırma ve haberleşme alanında hizmet kalitesinin artırılması ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi öncelikler arasında yer aldı.
4 BİN YERLEŞİM YERİNE MOBİL HİZMET GÖTÜRÜLECEK
Program kapsamında haberleşme hizmetlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülecek. Evrensel hizmet politikaları çerçevesinde mobil haberleşme hizmeti götürülen yerleşim yeri sayısının 3 bin 691'den 3 bin 905'e çıkarılması öngörülürken, evrensel posta hizmetinden yararlanan yerleşim yeri sayısının da 37 bin 826'ya yükseltilmesi hedefleniyor.
Bakanlık programında, ulaştırma, denizcilik ve elektronik haberleşme teknolojilerinde yerli üretimin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla desteklenecek AR-GE projelerinin sayısının 60'a çıkarılmasının planlandığı ifade edildi.
DEMİR YOLLARINDA ELEKTRİKLİ HAT ORANI ARTACAK
Demir yolu taşımacılığında güvenli ve çevre dostu ulaşımın geliştirilmesi amacıyla altyapı yatırımlarının süreceği belirtildi. Buna göre aktif korumalı hemzemin geçit sayısının 1246'ya çıkarılması, çift hatlı demir yolu uzunluğunun ana hat içindeki payının yüzde 19'a yükseltilmesi ve toplam demir yolu hat uzunluğunun 14 bin 437 kilometreye ulaşması planlanıyor.
Aynı dönemde demir yolu yenileme çalışmalarının 281 kilometreye çıkarılması, elektrikli demir yolu hat oranının yüzde 55'e, sinyalli hat oranının ise yüzde 65'e yükseltilmesi hedefleniyor. Hızlı tren hat uzunluğunun 2 bin 769 kilometreye çıkarılması planlanırken, demir yolu yolcu taşımacılığının toplam taşımacılık içindeki payının yüzde 5,93'e yükseltilmesi amaçlanıyor. Kent içi raylı sistem hat uzunluğunun 487,1 kilometreye, istasyon sayısının ise 260'a ulaştırılması öngörülüyor.
LİMANLARDA YÜK VE KONTEYNER KAPASİTESİ ARTIRILACAK
Deniz yolu taşımacılığında kapasitenin artırılmasına yönelik çalışmaların da devam edeceği bildirildi. Programda, Ro-Ro gemileriyle taşınan araç sayısının 5 milyon 50 bine çıkarılması, transit yük hacminin 3 milyon 25 bin TEU'ya yükseltilmesi ve kabotaj taşımacılığında elleçlenen yük miktarının 71 milyon 990 bin tona ulaşmasının hedeflendiği kaydedildi.
Toplam konteyner elleçlemesinin 15 milyon 100 bin TEU'ya çıkarılması planlanırken, Türk bayraklı gemilerle ülke limanlarında elleçlenen yük miktarının 101 milyon 900 bin ton olması bekleniyor. Ayrıca programda, Rize İyidere Lojistik Limanı'nın tamamlanmasının da hedefler arasında yer aldığı belirtildi.
HAVA YOLU AĞINDA YENİ HEDEF 133 ÜLKE
2026 yılında hava yolu ulaşım altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırımların da devam edeceği ifade edildi. Buna göre havalimanı sayısının 58'den 59'a çıkarılması ve dış hat uçuş yapılan ülke sayısının 133'e yükseltilmesi planlanıyor. Programda dış hat kargo taşımacılığında yüzde 4,8 oranında artış hedefi de yer aldı.
Kara yolu taşımacılığında ise güvenli ulaşımın sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği, araç muayenesi yapılan araç oranının yüzde 80,5'e çıkarılmasının planlandığı bildirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2026 Performans Programı, Türkiye'de ulaştırma türleri arasında entegrasyonu güçlendirmeyi ve lojistik kapasiteyi artırmayı amaçlayan kapsamlı hedefler ortaya koyuyor.