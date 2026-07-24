Türkiye’nin ticari diplomat ordusu rekor ihracat için 115 ülkede sahada! İşte en büyük ağın olduğu ülke

Türkiye'nin ihracatta pazar çeşitliliğini artırmak amacıyla dünyanın dört bir yanında yürüttüğü "ticaret diplomasisi" faaliyetleri geniş bir temsilcilik ağıyla sürüyor. Türkiye'nin yurt dışı teşkilatı 115 ülke ve 170 merkezde hizmet verirken, sahada aktif olarak görev yapan ticaret müşaviri ve ataşesi sayısı 235'e ulaştı.
115 ÜLKEDE 235 TİCARET ELÇİSİ
Türkiye'nin küresel ticarette pazar payını genişletmek ve yeni ihracat hedeflerine ulaşmak amacıyla oluşturduğu "ticaret diplomasisi ordusu", dünyanın farklı bölgelerinde faaliyetlerini sürdürüyor.
Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri 115 ülkede ve 170 merkezde hizmet verirken, bu merkezlerin 3'ünü daimi temsilcilikler oluşturuyor. Sahada aktif olarak görev yapan ticaret müşaviri ve ataşesi sayısı ise 235'i buluyor.
Ticaret elçileri, bulundukları ülkelerde Türk ihracatçılarının pazara erişiminden karşılaştıkları yerel engellerin aşılmasına kadar çeşitli alanlarda görev üstleniyor.
EN FAZLA TİCARET ELÇİSİ AVRUPA'DA
Türkiye'nin yurt dışı ticaret teşkilatında en büyük ağırlığı Avrupa oluşturuyor. Ticaret elçilerinin yüzde 34'ü Türkiye'nin geleneksel olarak en büyük ticaret ortağı olan Avrupa'da görev yapıyor.
Avrupa'daki 35 ülkede bulunan 55 merkezde toplam 80 temsilci faaliyet gösteriyor.
Avrupa'yı yüzde 16'lık payla Asya Pasifik takip ediyor. Bölgede 16 ülke ve 26 merkezde 38 temsilci görev yapıyor.
Üçüncü sıradaki Orta Doğu'da ise 12 ülke ve 21 merkezde 32 ticaret elçisi bulunuyor. Bölgenin toplam yurt dışı kadrosundaki payı yüzde 13 seviyesinde.
AFRİKA'DA 37 TEMSİLCİ GÖREV YAPIYOR
Türkiye'nin son yıllarda ekonomik ilişkilerini geliştirmeye odaklandığı Afrika kıtasında da geniş bir ticaret ağı bulunuyor.
Sahra Altı Afrika'da 26 ülke ve 26 merkezde 28 temsilci görev yaparken, bölgenin toplam teşkilat içerisindeki payı yüzde 12'ye ulaşıyor.
Kuzey Afrika'da ise 5 ülkedeki 7 merkezde 9 temsilci görev yapıyor. Böylece Sahra Altı Afrika ve Kuzey Afrika birlikte değerlendirildiğinde kıtada toplam 37 ticaret müşaviri ve ataşesi görev yapıyor.
TİCARET ELÇİLERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
Türkiye'nin yurt dışındaki 235 ticaret müşaviri ve ataşesinin coğrafi dağılımı şöyle:
"UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ" İÇİN SAHADALAR
Küresel düzeyde faaliyet gösteren temsilcilik ağı, Türkiye'nin "Uzak Ülkeler Stratejisi" ve ihracatta pazar çeşitlendirme hedeflerinin uygulanmasında da önemli görev üstleniyor.
Dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 80'ini ve küresel ticaretin yüzde 75'ini temsil eden G20 ülkeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ve uzak coğrafyalardaki pazarlarda görev yapan ticaret müşavirleri, Türk ihracatçılarının uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine entegre olmasına katkı sağlıyor.
Ticaret elçileri aynı zamanda ihracatçıların hedef ülkelerde karşılaştığı yerel pazar engellerinin aşılmasında köprü görevi üstlenerek Türkiye'nin yeni pazarlara erişim ve ihracatı çeşitlendirme politikalarını sahada destekliyor.