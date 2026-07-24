Türkiye’nin ticari diplomat ordusu rekor ihracat için 115 ülkede sahada! İşte en büyük ağın olduğu ülke

EN FAZLA TİCARET ELÇİSİ AVRUPA'DA

Türkiye'nin yurt dışı ticaret teşkilatında en büyük ağırlığı Avrupa oluşturuyor. Ticaret elçilerinin yüzde 34'ü Türkiye'nin geleneksel olarak en büyük ticaret ortağı olan Avrupa'da görev yapıyor.

Avrupa'daki 35 ülkede bulunan 55 merkezde toplam 80 temsilci faaliyet gösteriyor.

Avrupa'yı yüzde 16'lık payla Asya Pasifik takip ediyor. Bölgede 16 ülke ve 26 merkezde 38 temsilci görev yapıyor.

Üçüncü sıradaki Orta Doğu'da ise 12 ülke ve 21 merkezde 32 ticaret elçisi bulunuyor. Bölgenin toplam yurt dışı kadrosundaki payı yüzde 13 seviyesinde.