Türkiye’nin toplam enerji akışı 20 bin petajulu aştı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Enerji Hesapları rakamlarını açıkladı. Buna göre, fiziksel enerji akış hesapları çalışmasına göre, 2024 yılında toplam enerji akışları 20 bin 164 petajul oldu. Toplam fiziksel enerjinin kaynakları içinde, enerji ürünleri yüzde 52,8 ile en büyük paya sahip oldu. Enerji artıklarının payı yüzde 36,1 olurken doğal enerji girdilerinin payı ise yüzde 11,1 olarak hesaplandı.