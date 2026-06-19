Türkiye’nin verisine enerji dopingi

Bugüne kadar dünya genelinde 174 ülkede 10 bin 532 veri merkezi kurulurken, merkezlerin artan enerji ihtiyaçlarına çözüm için alternatifler çalışılıyor. Türkiye'de de veri merkezlerinin yaklaşık yüzde 56'sı Marmara Bölgesi'nde, yüzde 30'u Ankara'da kurulu. Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) tarafından "Veri Merkezleri: Küresel Gelişmeler ve Türkiye'nin Rotası Raporu" hazırlandı. Raporda veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu enerji altyapısı çalışılırken, dünya genelinde 174 ülkede 10 bin 532 veri merkezinin kurulu güç kapasitesinin 97 gigavata yükseldiği belirtildi. Tüm Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünün 125 gigavat olduğu düşünüldüğünde rakamın büyüklüğü gözler önüne seriliyor. Veri merkezlerinde ABD lider konumda yer alırken, onu Çin, Hindistan, Avustralya gibi ülkeler izliyor. Ortadoğu'da ise Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman ve Katar'da veri merkezi yatırımları giderek artıyor.

DİJİTAL BAĞIMSIZLIĞI ÖNEMLİ

Türkiye, insansız hava araçları başta olmak üzere yerli savunma sanayii projelerinin geliştirilmesi, siber güvenlik stratejileri, askeri ve kritik altyapı verilerinin güvenliği için veri merkezi yatırımlarını artırdı. 2035'te Türkiye'nin toplam elektrik talebinin yüzde 1.01'inin veri merkezlerinden oluşması planlanırken, 2030 yılına kadar 10 milyar dolarlık yeni veri merkezi ve yapay zekâ yatırımı planlanıyor.