Türkiye’nin yeni dijital kalesinin temeli atıldı! Bakan Uraloğlu Türksat 7A için 2029 hedefini açıkladı

"15 TEMMUZ'DA TÜRKSAT MİLLETİMİZİN DİJİTAL GÜVENCESİ OLDU"

Konuşmasına 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlatarak başlayan Uraloğlu, Türksat'ın o gece üstlendiği görevin önemine vurgu yaptı.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı milletimize ulaşmış ve milli irade korunmuş, vatandaşlarımız sahaya çıkmıştır. O gece bir kez daha gördük ki Türksat sadece bir kurum değil; milletimizin bekasının, haber alma hakkının ve dijital güvencesinin çok çok önemli kilit taşlarından birisidir." dedi.

"5,5 MİLYAR NÜFUSA HİZMET VERİYORUZ"

Türksat'ın uzay çalışmalarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, Türkiye'nin haberleşme uydularıyla çok geniş bir kapsama alanına ulaştığını belirterek şöyle konuştu:

"1994'te Türksat 1B uydusuyla uzayın sınırsız potansiyeline kucak açan Türksat A.Ş., son olarak 6A ile bu vizyonu daha da ileriye taşımıştır. Çok şükür bugün Türksat uyduları 31, 42 ve 50 derece yörüngelerindeki yerini almaktadır. Tüm Türksat uydularımız 5,5 milyar nüfusa, yani yaklaşık 8,3 milyar olan dünya nüfusunun üçte ikisine hitap etmektedir, erişmektedir, kapsama alanı içerisindedir."

Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla geliştirilen Türksat 6A'nın Türkiye için tarihi bir başarı olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Özellikle yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz Türksat 6A'yı hizmete alarak Türkiye'yi haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdık ve Türkiye'yi uzay yarışında öncü ülkeler arasına çıkararak yeni bir boyuta ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

"GÜNEY ASYA'DA 69 KANALA YAYIN HİZMETİ SUNUYORUZ"

Türksat 6A'nın yalnızca Türkiye'ye değil, geniş bir coğrafyaya hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Türksat 6A sadece ülkemize hizmet etmekle kalmıyor, çok daha geniş bir coğrafyaya da hizmet sunuyor. Pakistan, Hindistan, Nepal, Bangladeş, Myanmar, Tayland, Malezya ve Endonezya ile Sri Lanka'nın önde gelen platformu FreeSat Lanka'nın 50 kanalını Türksat 6A'nın hizmet kapsamına dahil ettik."

Uraloğlu, "Bugün yalnızca Türksat 6A üzerinden Güney Asya kapsamındaki 10 ülkede 69 televizyon kanalına yayın hizmeti sunuyoruz. Türksat uyduları üzerinden yayın yapan toplam televizyon kanalı sayısı da 550'yi aşmış durumda." diye konuştu.

KATAR İLE STRATEJİK UYDU ORTAKLIĞI

Türksat ile Katar merkezli Es'hailSat arasında önemli bir iş birliği başlatıldığını belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Türksat ile Katar merkezli uydu şirketi Es'hailSat arasında Es'hailSat 3 - Türksat Biruni uydusuna yönelik bir stratejik ortaklık anlaşmasını da geçtiğimiz günlerde imzaladık, hayata geçiriyoruz."

"Anlaşma kapsamında 50 derece Doğu yörüngesinde görev yapacak yüksek veri kapasiteli Ka-bantlı Türksat Biruni uydusunun kapasitesini ortak kullanacağız. Böylece Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika'da çok daha güçlü bir hizmet ağı oluşturacak; ülkemizin uzaydaki varlığını ve küresel rekabet gücünü önemli ölçüde artıracağız."

Bakan Uraloğlu, "Türk adına kayıtlı olacak olan bu uydu ile hem yörünge hem frekans haklarımızı koruyacak hem de 50 gigabite varan ilave kapasiteyle milletimizin ve dost ülkelerin artan bağlantı ihtiyacını en güçlü şekilde karşılamış olacağız." dedi.

"TÜRKSAT 7A İÇİN BU YIL SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Yeni nesil haberleşme uydusu Türksat 7A'nın hazırlıklarının sürdüğünü belirten Uraloğlu, projenin takvimini de açıkladı.

"Türksat 7A projesi, 42 derece Doğu yörüngesinde görev yapan Türksat 3A uydusunun tasarım ömrünün sona yaklaşması nedeniyle başlatmış olduğumuz bir proje."

"İnşallah hazırladığımız şartnameyi önümüzdeki günlerde Türksat 6A'yı başarıyla tamamlayan yerli uydu üreticilerimizle paylaşacak, bu yıl bitmeden projenin sözleşmesini imzalamayı hedefliyoruz."

Uraloğlu, "2029 yılı sonunda hizmete almayı planladığımız bu uydumuz; daha yüksek veri kapasitesi, daha güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetim kabiliyeti ile Türkiye'nin dijital gelecek vizyonunun aynı zamanda taşıyıcısı da olacaktır." ifadelerini kullandı.

"YENİ ÇAĞIN PETROLÜ VERİ"

Verinin stratejik önemine dikkat çeken Uraloğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Zaten her zaman 'uzayda izi olanın dünyada gücü olur' diyoruz. Ama artık bunun yanında yeni çağın en stratejik kaynağının, hatta yeni petrolünün veri olduğunu da hepimiz çok iyi biliyoruz."

"TÜRKİYE'NİN YENİ DİJİTAL KALESİNİ İNŞA EDİYORUZ"

Gölbaşı Veri Merkezi'nin Türkiye'nin dijital altyapısı açısından tarihi bir yatırım olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Şimdi Türksat Gölbaşı Veri Merkezi ile Türksat'ın bu güçlü mirası üzerine yepyeni bir eser daha kazandırıyoruz. Uydu teknolojileri ile gökyüzünü fetheden Türkiye'nin ulusal dijital bağımsızlığının, siber dayanıklılığının ve teknolojik egemenliğinin en güçlü kalelerinden birini inşa ediyoruz."

"Verinin egemenliğini kendi topraklarımızda tesis ediyoruz. Bu merkezimiz sadece bir betonarme yapı değil, Türkiye'nin yeni dijital kalesi olacak Allah'ın izniyle."

"YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARI İÇİN ALTYAPIYA SAHİP OLACAK"

Merkezin teknik özelliklerini de paylaşan Uraloğlu, "Yükselen veri merkezimizde 6 sistem salonu, 2 adet 20'şer kabinlik yüksek performans odası ve 6 bin 300 metrekare beyaz alan bulunacak ve 200 kişi kapasiteli ofis çalışma alanı da içerisinde yer alacak." dedi.

Uraloğlu, merkezin tamamlandığında 35 bin 300 metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacağını belirterek, "33 MVA kurulu güç kapasitesi bulunacak merkezimiz enerji verimliliğine, LEED Gold sertifikasına uygun, düşük karbon salınımlı ve çevreye duyarlı bir tesis olarak inşa edilecek." diye konuştu.

Veri merkezinde yapay zekâ altyapısının da yer alacağını vurgulayan Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İçinde sistem odalarının yanı sıra yüksek performanslı yapay zekâ odaları da aynı zamanda yer alacak. Yapay zekâ uygulamaları, derin öğrenme, veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi başlıklar altında; veri analizi, veri kümelerinin işlenmesi, algoritmaların eğitimi, modelleme, tahmin, sınıflandırma, yüksek hızlı matematiksel hesaplamalar yapılması gibi hizmetler için gerekli altyapıya da sahip olacak."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör