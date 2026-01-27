Türkiye’nin yeni nesil sondaj gücü: Yıldırım

Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik kapasitesini ileri bir aşamaya taşıyan 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" Karadeniz'e ulaştı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterindeki gemi, Türkiye'nin denizlerdeki arama ve üretim yetkinliğini daha da güçlendiren önemli bir adım. Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 13.30 sıralarında giriş yapan "Yıldırım", boğaz geçişi sırasında "Dur Yolcu" yazısı önünde Çanakkale'yi selamladı. Yeni nesil sondaj gemisi daha sonra İstanbul Boğazı'ndan da geçerek Karadeniz'e açıldı. İnşası 2024'te Güney Kore'de tamamlanan ve derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen gemi, Mersin'deki Taşucu Limanı'na 4 Aralık 2025'te ulaştı. Geminin uzunluğu 228 metreye ve genişliği ise 42 metreye ulaşıyor. Üzerinde helikopter pisti bulunan gemi, 200 personele yaşam alanı sunabiliyor.Ultra derin deniz sondaj kabiliyetine sahip olan "Yıldırım", Zonguldak'ın Filyos Limanı'nda tamamlanacak kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının ardından, mart ayı sonunda Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlamaya hazırlanıyor. Gemi, özellikle üretim ve kuyu tamamlama süreçlerinde yüksek verimlilik sağlayacak teknolojik altyapısıyla, Türkiye'nin doğal gaz üretim kapasitesini artırmada kritik rol üstlenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Sondaj filomuzun yeni üyesi Yıldırım Karadeniz'e doğru ilerliyor. Filyos Limanı'na gidecek olan Yıldırım, kule montajının tamamlanmasının ardından yeni keşifler için ilk görevine yelken açacak" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 6 derin sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisi ile dünyanın en büyük dördüncü enerji filosuna sahip olduğunu belirterek, "Kendi gemimizle, kendi mühendisimizle, kendi enerjimizi arıyoruz" dedi.