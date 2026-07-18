Türkiye’nin yerli atomik saati uzaya fırlatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Uzay Programı'nın stratejik hedefleri arasında yer alan, bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi için kritik öneme sahip Rubidyum Atomik Saat'in (RAFS) uzaya fırlatıldığını ve uzay aracından ilk sinyalin başarıyla alındığını bildirdi. Atomik saatlerin, atomların ve elektronların enerji seviyeleri arasındaki sabit titreşim frekanslarını (rezonans) referans alarak, zamanı son derece yüksek hassasiyette ölçtüğünü belirten Kacır, rubidyum atomunun 1 saniyede farklı enerji seviyeleri arasında 6 milyar 834 milyon 682 bin 610 kez titreştiğini aktardı. Kacır, Türkiye'nin yerli atomik saatinin uzaya fırlatıldığına dikkati çekerek, "Milli Uzay Programı'mızın stratejik hedefleri arasında yer alan bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi için kritik öneme sahip Rubidyum Atomik Saati, SpaceX Transporter-17 görevi kapsamında başarıyla uzaya fırlatıldı. Uzay aracından ilk sinyal de başarıyla alındı." ifadesini kullandı.

BİRÇOK TEKNOLOJİYE KATKI SAĞLAYACAK

Gelecekteki çalışmalar için kilometre taşı olan Rubidyum Atomik Saat'in, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) öncülüğünde, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstütisü (UME) ana yükleniciliğinde, TÜBİTAK Uzay ve İTÜNOVA işbirliğiyle yerli olarak geliştirildiğine değinen Kacır, saatin haberleşmeden navigasyona, bilimsel araştırmalardan uydu sistemlerine kadar birçok kritik teknolojiye katkı sağlayacağına işaret etti.