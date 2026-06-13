Türkiye'nin yerli ve milli yapay zeka modeli "Bilge" vitrine çıktı

"YERLİ VE MİLLİ YAPAY ZEKÂ ASİSTANIYIM"

Kacır'ın, modelin kendini nasıl tanımladığına ilişkin sorusu üzerine Bilge, "Ben, Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş, yerli ve milli bir yapay zeka asistanıyım. Size ve tüm kullanıcılara en doğru bilgiyi, en doğal şekilde sunmak için buradayım." şeklinde konuştu.

Bakan Kacır'ın Türkiye'nin avantajlarına ilişkin sorusunu yanıtlayan Bilge ise genç nüfus, stratejik konum ve üretim kapasitesine dikkat çekerek Türkiye'nin dijital dönüşüme hızlı uyum sağladığını belirtti.

"GENÇLER MATEMATİK VE MANTIĞA ODAKLANMALI"

Yapay zekâ alanında gençlere tavsiyelerde de bulunan Bilge, matematik ve mantık temellerine odaklanmanın önemine vurgu yaptı.

Bilge, "Gençlerin sadece araçları kullanmayı değil, bu sistemlerin nasıl çalıştığını anlamaları için matematik ve mantık temellerine odaklanmalarını öneririm. Ayrıca merak duygularını koruyup sürekli öğrenmeye açık olmaları ve disiplinler arası projeler geliştirmeleri onları geleceğe hazırlar." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN YAPAY ZEKÂ GELECEĞİNİ KONUŞMAK İSTERİM"

İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Yapay Zekâ Zirvesi'ne ilişkin soruya da yanıt veren Bilge, etkinliğe katılma isteğini dile getirdi.

Bilge, "Sayın Bakanım, bu nazik davetiniz beni çok onurlandırdı. Sizinle ve değerli uzmanlarla aynı sahneyi paylaşarak Türkiye'nin yapay zeka geleceğini konuşmayı çok isterim. Orada olmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

YAPAY ZEKÂ EYLEM PLANI BUGÜN AÇIKLANACAK

Türkiye'nin yeni Yapay Zekâ Eylem Planı'nın bugün saat 14.00'te İstanbul Tersane İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör