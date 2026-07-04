Türkiye’nin yeşil finans yol haritası belli oldu: 45 eylem hayata geçirilecek

Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecini hızlandıracak ve sürdürülebilir finansman altyapısını güçlendirecek Ulusal Yeşil Finans Stratejisi ve Eylem Planı (2026-2029) yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle uygulamaya alınan stratejinin ayrıntıları da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Bakanlık koordinasyonunda, ilgili bakanlıklar, finansal düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile özel sektör temsilcilerinin katkısıyla hazırlanan stratejiyle, Türkiye'nin yeşil finans ekosisteminin güçlendirilmesi, finansal piyasaların iklim risklerine karşı dayanıklılığının artırılması ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yatırım ortamının geliştirilmesi amaçlanıyor.

YEŞİL FİNANS İÇİN BÜTÜNCÜL YOL HARİTASI

Genelgede, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ulusal kalkınma öncelikleri ile küresel iklim gündemi arasındaki uyumu güçlendirmeye yönelik politikalar geliştirdiği belirtildi.

Bu kapsamda finansal sistemin de yeşil dönüşüm sürecine dahil edildiği ifade edilirken, yeşil finansman araçlarının geliştirilmesi, iklim kaynaklı risklerin finansal karar alma süreçlerine entegre edilmesi ve sermayenin sürdürülebilir yatırımlara yönlendirilmesinin temel hedefler arasında yer aldığı vurgulandı.

Genelgede ayrıca güçlü bir yeşil finans sisteminin Türkiye'nin uluslararası iklim finansmanından daha etkin yararlanmasına, düşük karbonlu ekonomiye geçişin hızlanmasına ve küresel değer zincirlerinde rekabet gücünün artmasına katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

3 TEMEL AMAÇ, 11 HEDEF VE 45 EYLEM

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı strateji, üç temel amaç üzerine inşa edildi.

Bunlar; şeffaf ve ölçülebilir bir yeşil finans ekosisteminin oluşturulması, yeşil finans alanında kurumsal kapasite ile insan kaynağının güçlendirilmesi ve yeşil finansın gelişimine yönelik piyasa mekanizmalarının oluşturulması olarak belirlendi.

Bu amaçlar doğrultusunda toplam 11 hedef ve 45 eylem hayata geçirilecek.

2026-2029 dönemini kapsayan strateji kapsamında, finansal piyasalarda yeşil odaklı düzenlemelerin yaygınlaştırılması, piyasa altyapısının yeşil dönüşümü destekleyecek şekilde güçlendirilmesi ve kamu ile özel sektör arasındaki koordinasyonun artırılması öncelikli politika alanları arasında yer alıyor.

ÜST POLİTİKA BELGELERİYLE UYUMLU OLACAK

Stratejinin; İklim Kanunu, Orta Vadeli Program (2026-2028), 12. Kalkınma Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Stratejik Planı, İklim Şurası Sonuç Bildirgesi ve Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile uyumlu olarak hazırlandığı belirtildi.

Ulusal Yeşil Finans Stratejisi ve Eylem Planı'nın tam metni Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanacak.

COP31 SÜRECİNE KATKI SAĞLAYACAK

Bakanlık açıklamasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan COP31 sürecinin, ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir finans alanındaki vizyonunu uluslararası platformda daha görünür hale getireceği ifade edildi.

Stratejinin, Türkiye'nin yeşil dönüşüm konusundaki kararlılığını ortaya koyacağı ve uluslararası iklim finansmanına erişimi güçlendireceği belirtilirken, kamu kurumları, finans sektörü ve ilgili tüm paydaşların iş birliğiyle uygulanacağı vurgulandı.

KAMU KURUMLARINA UYGULAMA ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, eylem planında görev alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmesi istendi.

Ayrıca planın uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve koordinasyonun ilgili kurumlar tarafından eksiksiz sağlanması gerektiği kaydedildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör