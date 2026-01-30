Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 30.01.2026 10:08 Son Güncelleme: 30.01.2026 10:43

Türkiye'nin yol ağında 30 bin km'lik dev hamle! Başkan Erdoğan tarihi eşik için törene katılacak

Türkiye'nin bölünmüş yol ağı uzunluğu yüzde 393 artışla 30 bin km'yi aştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kara yolunda tarihi eşiğin aşılması vesilesiyle düzenlenecek törene teşrif edecek.

Türkiye'nin 2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu yüzde 393 artışla 30 bin 49 kilometreye çıktı. Dünyanın çevresinin 4'te 3'üne ulaşan kara yolu ağında tarihi eşik aşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölünmüş yol uzunluğunun 30 bin kilometreyi aşması vesilesiyle düzenlenecek '30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Lansmanı'na katılacak.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tören öncesi açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "30.000 kilometrelik dev hamle, emeğin, kararlılığın ve güçlü liderliğin eseridir." dedi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye, yollarıyla büyüyor. 30.000 kilometrelik dev hamle, emeğin, kararlılığın ve güçlü liderliğin eseridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın teşrifleriyle bu büyük yürüyüş yeni bir aşamaya taşınıyor. Geleceğe uzanan her kilometrede, daha güçlü bir Türkiye yükseliyor."

Türkiye'nin yol ağında 30 bin km'lik dev hamle! Başkan Erdoğan tarihi eşik için törene katılacak
