Türkiye'nin yol ağında 30 bin km'lik dev hamle! Başkan Erdoğan tarihi eşik için törene katılacak

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye, yollarıyla büyüyor. 30.000 kilometrelik dev hamle, emeğin, kararlılığın ve güçlü liderliğin eseridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın teşrifleriyle bu büyük yürüyüş yeni bir aşamaya taşınıyor. Geleceğe uzanan her kilometrede, daha güçlü bir Türkiye yükseliyor."