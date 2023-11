Türkiye’nin yüzde 15’lik ihtiyacını o şehir karşılıyor

Bitlis'te kurulan kuru fasulye paketleme tesislerinde işlenerek paketlenen kuru fasulyeler, Türkiye ve yurt dışı pazarına sunuluyor.



Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuru fasulye üretim merkezi olan Bitlis'te yıllık 20 bin ton üretim yapılıyor. Bitlis bu üretim miktarıyla Türkiye'nin yüzde 15'lik kuru fasulye ihtiyacını karşılıyor. Son yıllarda Bitlis'in Ahlat ilçesi başta olmak üzere Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde de yaygınlaşan kuru fasulye üretimi ve kurulan paketleme tesisleriyle Bitlis yemeklik kuru fasulye üretiminde merkez olma yolunda ilerliyor.



Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkanı Necat Demirden, kuru fasulyede Türkiye piyasasının yüzde 15'ini Bitlis'in karşıladığını söyledi. Demirden, "Bu yıl çiftçilerimiz ürünlerini hasat etti ve bir kısmı sattı bir kısmı da depolarında satışı bekliyor. Bitlis genelinde yaklaşık 80 bin dekar alandan 20 bin ton ürün elde ettik. Bu ürünlerin çoğu Ahlat ilçesinde bulunan paketleme tesislerinde paketlenip iç ve dış piyasaya ihraç ediliyor. Bunlar bizim için gurur verici. Kuru fasulyede Türkiye piyasasının yaklaşık yüzde 15'ini Bitlis olarak biz karşılıyoruz" dedi.



Yaytat Bakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Örken de, 2 bin 500 metrekare kapalı, 10 bin metrekare açık alan üzerinde kurdukları tesiste bölge çiftçisinin organiğe yakın ürettiği kuru fasulyeyi işleyip paketleyerek yurt içi ve yurt dışı pazarına sunduklarını söyledi. Örken, "Bitlis'te 8-9 yıl önce sektör haline gelen kuru fasulye ekimi ile ilgili tesis kurduk. 2017 yılından bu tarafa yaklaşık her yıl 10 ile 20 bin ton arası kendi tesisimizde Yaytat ve Ahlat Örkenler Bakliyat markalarıyla eleme, paketleme ve boylama yapıyoruz. Hemen hemen yurt içinde tüm illere sevkiyat ve pazarımızı oluşturduk. Bunun dışında yurt dışına ihracatımızda mevcut. İlimizde birkaç sene öncesine kadar sektör halinde olmayan kuru fasulye de şu an Türkiye'de ilk 3 il içerisine giriyoruz. Geçen yıl 40 bin ton üretimimizle 2'nci sıradaydık. Bu yılda ilk 3 içerisine girmeyi hedefliyoruz. Sezonumuz ve üretimimiz hala devam ediyor. Biz her yıl çiftçilerimizle sözleşmeli üretim yapıyoruz. Onların tohum, gübre ve zirai alet malzemeleri gibi ihtiyaçlarını giderip elde ettiklerini ürünü hasat sonunda alıp mahsuplaşıyoruz. Bu ürünleri biz kendi tesisimizde işleyip, paketleyip, sınıflandırıp pazarlıyoruz. Bu yıl yine 12-13 bin ton civarında paketleme işimiz olacak. İlimizde bizden sonra birkaç firma daha bu sektöre yöneldi. İlimizdeki ürünlerin yüzde 85'i var olan mevcut tesislerde işlenip Türkiye iç pazarına ve yurt dışına pazarlıyoruz" dedi.