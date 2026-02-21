Türkiye’ye Harvard modeli geldi

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 70. yıl dönümüne özel bağış ve yatırım gelirlerini bir araya getirdi. Üniversite ekosistemine sürdürülebilir kaynak oluşturmayı, girişimleri desteklemeyi, girişimcilere maddi kaynak sağlamayı amaçlayan, "ODTÜ70 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" kurdu. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, "Türkiye'ye Harvard modeli' diye adlandırdığımız dünyanın ilk 10'daki üniversitelerin kuvvetli şekilde arkasına aldığı fonumuz var. Fonun getirisinin yüzde 20'si ODTÜ Geliştirme Vakfı'na aktarılacak. Haluk Bayraktar, Baykar ve birçok ODTÜ'lü bu fona büyük ilgi gösterdi. Harvard'ın bugünkü değerlemesi bu fonun 50 milyar dolar. Bu fonun hedefi 100 milyon dolar. ODTÜ'nün bu başarılarının devamı ve daha yukarılara tırmanması için finansal açıdan çok kuvvetli olması gerekiyor. ODTÜ TEKNOKENT ve ODTÜ'lüler birçok girişimiyle çok büyük başarılara imza attı. Fonun amacı bu girişimlerin ihtiyaç duyduğu sermayeyi büyüme aşamasında onlara sağlayıp yeni başarı hikâyelerini ortaya çıkarmak" dedi.

