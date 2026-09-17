Türkiye’ye örnek proje: Konya’da özel öğrencilere özel destek! 120 okula eğitim materyali sağlandı

"BU İŞ BİRLİĞİNİN NE KADAR GÜZEL SONUÇLAR DOĞURABİLECEĞİNE AİT ÇOK GÜZEL BİR ÖRNEK OLDU"

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, "Bu protokol ve bu protokole bağlı olarak ortaya çıkan hizmet yerel yönetimlerle kamu kurumlarının arasında nasıl bir iş birliği yapılabileceğini ve bu iş birliğinin ne kadar güzel sonuçlar doğurabileceğine ait çok güzel bir örnek oldu. Buradaki değişim yalnızca bir çocuğa materyal desteği olarak değil, onların hayatlarına dokunan bir el oldu aslında. Birinin hayatını değiştirmek sadece kendisininkini değil, ondan sonraki bütün insanların hayatını değiştirmekle eşdeğer. Biz bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanımızın şahsında kendilerine ve belediyemize çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güçlü iş birlikleriyle özel eğitime olan desteklerinin artacağına inanıyoruz" diye konuştu.