TÜRKPATENT 34 sınai mülkiyet uzman yardımcısı alacak

Kurumun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre kurum, sınai mülkiyet uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sözlü giriş sınavı ile 34 sınai mülkiyet uzman yardımcısını kadrosuna dahil edecek.
Adaylar, başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden "Türk Patent ve Marka Kurumu/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım" sayfası veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresine girerek yapacak.
Başvurular, 27 Aralık'a kadar alınacak.
Sözlü sınav yeri ve tarihi, kurumun internet sayfasından ilan edilecek, adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacak.
Adaylar, sonuç bilgilerini "Kariyer Kapısı" üzerinden görüntüleyebilecek.