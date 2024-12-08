Türksat 6A 2025’te devreye alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın mevcut yörüngesindeki testlerinin başarıyla tamamlandığını bildirerek, "2025 yılının ilk çeyreğinde de hizmete alarak ülkemizi uzay yarışında bir adım daha ileriye taşıyacağız" ifadesini kullandı. Uraloğlu, ilk yerli ve milli uydu Türksat 6A'nın 50 derece doğu test yörüngesine 20 Temmuz'da ulaştığını anımsattı. Uraloğlu, uydunun 35 bin 786 kilometrede sabitlendiğini ve 8 ayrı sistemde yüzlerce teste tabi tutulduğunu söyledi. Uraloğlu, uyduda kullanılan alt sistemlerin yanı sıra uydu yer istasyonu ve yazılımların da milli imkânlarla üretildiğini söyledi.Uraloğlu, Türksat 6A'nın hizmete girmesi sonrasında Türkiye'nin önemli kazanımlar elde edeceğini belirterek, "Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretilen uydumuzun her parçası uzay deneyimi elde etmiş olacak. Üretilen bu parçaların hepsi uzayda başarıyla hizmet verebildiği için tüm dünyaya ihracının önü de açılacak. Haberleşme uydusu üreten tüm ülkeler bu ürünleri bizden alabilecek. Sadece haberleşme uydusu üreten bir ülke olmakla kalmayacağız, tüm uydu parçalarını ihraç da edeceğiz. İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz özellikle savunma sanayimizin yerli ve milli ürünlerine hizmet verecek" dedi. Uraloğlu, Türkiye'nin sadece bir haberleşme uydusu üreterek 250 milyon dolar ihracat geliri elde edebileceğine işaret etti.