Türksat 6A göreve hazır

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün hizmete alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu başarıyla ülkemiz, haberleşme uydusu üretebilen 11 ülke arasına adını yazdırdı" dedi.Türkiye'nin uydu serüveninin 1994 yılında yörüngede yer edinen Türksat 1B ile başladığını kaydeden Bakan Uraloğlu, onu 1996 yılında devreye giren 1C ve 2001 yılında fırlatılan 2A uydularının takip ettiğini ifade etti. Türksat 6A uydusunun ise Türksat'ın "yerli ürün üretme" noktasında yaklaşık 20 yıllık çalışmasının bir sonucu olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Türksat mühendislerinin katkısıyla 6A, en yüksek yerlilik oranıyla üretilmiş oldu" dedi. Türksat 6A'nın yapımında ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK Uzay ve C2TECH ile birlikte çalıştıklarını da anımsatan Uraloğlu, "Uydumuz, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla 84 yerli ekipman kullanılarak geliştirildi. Ülkemizde üretilen bu parçaların hepsi uzay deneyimi kazanarak uzayda başarıyla hizmet verebildiği için tüm dünyaya ihracının önü de açıldı" açıklamasında bulundu.Bakan Uraloğlu, Türksat'ın 31 derece, 42 derece ve 50 derece Doğu yörüngelerinde Türksat 3A, 4A, 4B, 5A ve 5B olmak üzere toplam 5 haberleşme uydusuyla faaliyetlerine devam ettiğini ve bu kapsamda dünyada 3.5 milyar nüfusa ulaştığını anımsattı. Türksat 6A'nın hizmete girmesi ile daha önce Türksat uydularıyla kapsanmayan yeni coğrafyalara hizmet sunulacağını da açıklayan Uraloğlu, "Türksat 6A uydusu ile Türksat'ın hizmet verdiği kapsama alanı Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı kapsayacak şekilde genişleyecek. Böylece Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla uydularımızın kapsama alanı 3.5 milyar kişiden 5 milyar kişiye ulaşacak. Uydumuz en az 15 yıl boyunca hizmet verecek" diye konuştu.