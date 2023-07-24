Türksat 6A Mart 2024’te uzayda

Sanayive Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirildiğini belirterek, "Biraz testler uzadı ama sözü aldık. İnşallah Mart 2024'te Türksat 6A'yı da İMECE gibi başarıyla uzaya göndereceğiz" dedi. Bakan Kacır, TÜBİTAK'ın 60'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kurumda düzenlenen törene katıldı. Kacır, burada yaptığı konuşmada, Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarıyla gerçekleştirilmesinin, teknolojiyi tüketen değil, geliştiren ülke olmak, güçlü, teknolojide lider ve yetkin sanayiyle mümkün olacağını dile getirdi. Bu nedenle TÜBİTAK sanayi destek programlarıyla Ar-Ge ve inovasyon kabiliyetlerini artırdıklarını belirten Kacır, bir yandan da özel sektörün Ar-Ge kültürünü sahiplenmesini, teknoloji ve inovasyon odaklı projeler geliştirilmesini sağladıklarını anlattı.Kacır, sanayinin Ar-Ge'deki önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "2002'de 386 olan desteklenen proje sayısını 2022'de 3 bin 669'a, bugünkü rakamlarla 712 milyon lira olan destek tutarını 1.7 milyar liraya çıkardık. 2002'den bu yana, toplamda 24 bin 202 projeye 57 milyar liranın üzerinde destek sağladık. 2012'den bu yana 2 bin 140 girişimciye 1.23 milyar lira destek verdik. Tech-InvesTR kapsamında, 5 Tech- InvesTR fonu ile 73 farklı girişime yatırım yaptık, toplam yatırım tutarı 1 milyar 300 milyon lirayı aştı." Akademi ve kamuya yönelik destek programları kapsamında 2002'de 781 proje olan sayısının 5 kattan fazla artırılarak 4 bin 129'a çıkarıldığı bilgisini veren Kacır, sağlanan destek tutarını da 133 milyondan 3.5 milyar TL'ye çıktığını bildirdi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da, kendisinin de TÜBİTAK'ın desteğiyle doktorasını ve araştırma projelerini gerçekleştirdiğini belirterek, "10 binlerce bilim insanı TÜBİTAK vasıtasıyla 60 yılda ülkemizde bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminin içinde bulundu" dedi.KACIR, "Bilim merkezleriyle, Deneyap atölyeleriyle, düzenlediğimiz TEKNOFEST'lerle, yayınlarımızla bilim ve teknolojiyi toplumun her kesimiyle buluşturmaya devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı'nı bilimin, dijitalleşmenin, üretimin ve kalkınmanın yüzyılı haline getirmekte kararlıyız. 'Türkiye Yüzyılı'nda inşallah tüm hedeflerimize ulaşarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkaracağız" diye konuştu.