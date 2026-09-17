TÜRKSAT 7A uydusu çalışmalarında son aşama! İmzalar atılıyor yeni süreç başlıyor

TÜRKSAT Genel Müdür Vekili Mehmet Sarı, Türkiye'nin yeni haberleşme uydusu TÜRKSAT 7A'ya ilişkin çalışmaların son aşamaya geldiğini bildirdi. Sarı, "7A uydumuzla ilgili çalışmalarımız son aşamaya geldi. Üretimle ilgili imzaları atmak üzereyiz." dedi.

TÜRKSAT AŞ ve TEKNOFEST iş birliğinde düzenlenen 11. TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasını takip etmek üzere Aksaray'a gelen Sarı, yarışmanın Türkiye'nin teknoloji geleceği açısından önemli olduğunu belirtti.

GENÇLER MODEL UYDULAR ÜRETİYOR

Model uydu yarışmalarının gençlerin teknolojiye ilgisini artırdığını ve onlara motivasyon sağladığını ifade eden Sarı, öğrencilerin takımlar kurarak model uydu üretme süreçlerini deneyimlediğini söyledi.

Sarı, "Gençlerimizi derslerle ne kadar motive ederseniz edin önünüzde bir yarışma veya heyecan yoksa soğukluk oluşuyor. 7-8 genç beyin, kurduğu takımlarla model uydular üretiyor ve o süreci sindirerek yaşıyor. Bunlar görünmeyen değerler. Sonrasında bir bakıyorsunuz teknoloji olarak bir şirketimiz dünyaya ihracat yapıyor ve gurur duyuyoruz." diye konuştu.

"UZAY TEKNOLOJİSİNDE CİDDİ ADIMLAR ATMAMIZ GEREKİYOR"

Türkiye'nin teknolojik gelişiminde bu tür yarışmalara katılan gençlerin başarısının önemli olduğunu belirten Sarı, TÜRKSAT'ın hedefinin Türkiye'nin gelişen uzay ve savunma sanayisi teknolojisine ayak uydurmak ve ihtiyaçları karşılamak olduğunu ifade etti.

Sarı, "Bu noktada aşağıdan gelen nesillerimizin sürekli bizi desteklemesini bekliyoruz. Türkiye'nin dünyada zirveye ulaşmasında bizim de elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor." dedi.

Uzay teknolojilerinin haberleşme, iletişim ve ekonomi açısından öneminin arttığını belirten Sarı, "Dünya, haberleşme ve uydu teknolojileri anlamında uzaya gitti. Artık dünyamızda ekonomi, haberleşme ve iletişim, uzaya yöneldi. Dolayısıyla uzay teknolojisinde mutlaka ciddi adımlar atmamız gerektiğini hissettik ve o kararlılıkla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı, diğer ülkelerin attığı adımları takip ettiklerini belirterek TÜRKSAT 7A'ya ilişkin çalışmaların son aşamaya ulaştığını söyledi. Sarı, "Diğer ülkelerin attığı adımları görüyoruz ve biz de aynı hızda adımlar atmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda 7A uydumuzla ilgili çalışmalarımız son aşamaya geldi. Üretimle ilgili imzaları atmak üzereyiz. Yakın zamanda onun da duyurusunu yapacağız." diye konuştu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör