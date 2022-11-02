TÜRKSAT Genel Müdürü Ertok: Hedef ürünlerimizi yurt dışında da pazarlamak

TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu çerçevesinde ülkemizin en önemli gelişim alanının teknoloji ve bilişim olduğunu bilerek hareket edecek, yeni teknolojilere odaklı ve AR-GE'ye dayalı çalışmaları artıracağız." dedi.

TÜRKSAT AŞ'nin "T-Anı 22 Yeniden Yeniye Bilişim Lansmanı", Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un katılımıyla ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

Ertok, açılışta yaptığı konuşmada, TÜRKSAT'ın 2004'te ulusal uydu operatörü olarak kurulduğunu, 2006'da e-Devlet Kapısı teknik altyapının kurulması ve işletilmesi görevini de üstlendiğini söyledi.

TÜRKSAT Bilişim'in temellerinin bu şekilde atıldığını belirten Ertok, 16 yıl içinde hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

Bu yıl Siber Olgunluk, Risk, Güvenlik ve Uyumluluk Platformu (SORGU), Proje, Portföy ve Ekosistem Yönetim Sistemi (ProjeM) ve Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) ürünlerinde geliştirme çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Ertok, "Göktürk-1 uydu görüntülerinin kullanımına ilişkin sözleşme imzalandı. e-Devlet kullanıcı sayısı 61 milyonu aştı. KKTC Veri Merkezi inşaatı tamamlandı." diye konuştu.

E-DEVLET'E GÜNLÜK ORTALAMA 25 MİLYON ZİYARET

2006'da 11 çalışanla başlattıkları bilişim alanındaki faaliyetlerini bugün 319 çalışanla sürdürdükleri bilgisini veren Ertok, son 16 yıldır 725 kamu e-dönüşüm projesini bilişim sektöründeki 400'den fazla paydaşla hayata geçirdiklerini bildirdi. Ertok, bu projelerin bugünkü net değer büyüklüğünün 15 milyar liranın üzerinde olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"2008 yılında 22 hizmetle açılışı yapılan e-Devlet Kapısı'nda bugün 61 milyon kullanıcı, 917 kurumun 6 bin 900'e yakın hizmetine kesintisiz erişim sağlamaktadır. e-Devlet mobil uygulamamızda sunulan 3 bin 780 hizmet vatandaşlarımız tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. e-Devlet Kapısı günlük ortalama 25 milyon kez ziyaret edilmektedir."

BELGENET SAYESİNDE KAĞITTAN TASARRUF SAĞLANDI

TÜRKSAT olarak geliştirdikleri BELGENET ürünlerinin bugün 110 kurumda 400 bin kullanıcıya hizmet verdiğini aktaran Ertok, bu sayede yüzbinlerce kağıt evrakın oluşturulmasının engellendiğini ve kurumlar arası belge akışının hızlandırıldığını dile getirdi. Ertok, ARŞİVNET ürünlerinin ise 23 kurum tarafından kullanıldığını, 10 yıllık emeğin ürünü olan KKTC e-Devlet Programı kapsamında e-Kimlik, e-Nüfus, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, e-Gümrük, e-Tüzel, Mekansal Adres Kayıt Sistemi, e-Sağlık, Kamu Ortak Veri Merkezi ve e-Devlet Kapısı'nı barındıran 22 farklı proje gerçekleştirildiğini anlattı.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü için geliştirilen TAKBİS Projesi ile Türkiye'nin tüm tapu işlemlerinin yapıldığı altyapının kurulduğunu ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellendiğini vurgulayan Ertok, "Göktürk-1 ve farklı gözlem uydularının görüntülerinin zenginleştirilmesiyle katma değerli CBS hizmetleri sunulmaktadır. Gölbaşı ve Macunköy kampüslerimizde yer alan veri merkezlerimiz ile veri barındırma hizmetleri veriyoruz. KabloBulut hizmetimiz bugün 1 milyona yakın KabloTV abonemiz tarafından aktif olarak kullanılmaktadır." dedi.

"BAKANLIĞIN AKILLI ULAŞIM ALTYAPISINI YAYGINLAŞTIRMASINA DESTEK VERECEĞİZ"

"T-Anı ile dönüşümünü başlatacağımız Türksat Bilişim hizmetlerimizin kalbine Gölbaşı kampüsümüzde inşa edeceğimiz yeni veri merkezimiz yerleştireceğiz." diyen Ertok, şunları kaydetti:

"5 bin metrekare beyaz alana sahip, Tier 3 standartlarında ve yeşil veri merkezi konseptine uygun inşa edilecek veri merkezimizin temelini 2023'ün ilk yarısında atmayı hedefliyoruz. Tüm hizmetlerin her geçen gün daha çok bulut üzerinden sunulduğu günümüzde altyapının, platformların, yazılımların, fonksiyonların TÜRKSAT Bulut hizmetleri şemsiyesi altında müşterilerimize sunulmasını sağlayacağız. Bugün burada lansmanını yaptığımız SORGU, ProjeM ve EKDS ürünlerini ülke genelinde yaygınlaştıracak ve yeni yazılım projelerine odaklanacağız."

Ertok, önemi her geçen gün artan siber güvenlik alanında yönetilen servisler ve teknik danışmanlıkla özellikle kamu kurumlarının siber güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacaklarını bildirdi.

Bakanlığın akıllı ulaşım altyapısını yaygınlaştırmasına destek vereceklerini ve kamu kurumlarının açık kaynak teknolojilere geçişinde yol gösterici olacaklarını vurgulayan Ertok, şöyle konuştu:

"Yeni dönemde en önemli hedeflerimizden birisi TÜRKSAT Bilişim ürünlerinin yurt dışında da pazarlanmasını sağlamak olacaktır. Özellikle KKTC e-Devlet Programı'nda edindiğimiz tecrübeyle herhangi bir ülkenin e-Devlet altyapısını sıfırdan kurabilecek güce sahibiz. Hedefimiz TÜRKSAT'ı bilişim hizmetleri alanında da dünyada kendinden söz ettiren bir teknoloji şirketi haline getirmektir. Bütün bu hedeflere ulaşırken her zaman sektör paydaşlarımızın yanında olmaya ve onlarla birlikte büyümeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu çerçevesinde ülkemizin en önemli gelişim alanının teknoloji ve bilişim olduğunu bilerek hareket edecek, yeni teknolojilere odaklı ve AR-GE'ye dayalı çalışmaları artıracağız."

PROJELER HAKKINDA

Siber Olgunluk, Risk, Güvenlik ve Uyumluluk Platformu "SORGU" sayesinde organizasyonlar, kendi altyapıları çerçevesinde bilgi teknolojileri (BT) varlık envanterini yönetebilecek, BT varlıklarının kritiklik analizini yapabilecek, Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi'ne ya da diğer standartlara uyumluluklarını değerlendirebilecek, kuruma özel değerlendirme içerikleri tanımlayabilecek.

Ayrıca, değerlendirme maddelerinin sistem ve uygulama yapılandırmalarındaki karşılıklarını çalıştırılacak betikler ve komutlar sayesinde cihazlar üzerinden teknik denetimini gerçekleştirebilecek, uyumluluk değerlendirme maddelerinin teknik yapılandırma denetim sonuçları üzerinden doğrulamasını yapabilecek, bilgi güvenliği denetim süreçlerinin sistematik olarak sürdürülebilmesine katkı sağlayacak, yapılan analiz sonuçlarına göre güvenlik sıkılaştırma süreçlerini ve siber olgunluk seviyesini daha verimli hale getirecek.

Kimlik kartının hem şifre hem de biyometrik veriyle elektronik doğrulanmasını sağlayan bir sistem olan EKDS ise hukuk, bankacılık, sağlık, ulaştırma, spor, turizm, posta-kargo, eğitim, yerel yönetimler ve kültür gibi pek çok alanda kullanılabilecek.