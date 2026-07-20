TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi’nin temeli 22 Temmuz’da atılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 35 bin 300 metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak TÜRKSAT
Gölbaşı Veri Merkezi'nin temelinin, 22 Temmuz Çarşamba günü atılacağını bildirdi. Merkezin, 6 sistem salonu, 2 adet 20'şer kabinlik yüksek performans odası ve 6 bin 300 metrekare beyaz alana sahip olmasının planlandığına dikkati çeken Uraloğlu, tesiste 200 kişi kapasiteli ofis alanının da bulunacağını ifade etti. Uraloğlu, yatırımla TÜRKSAT'ın mevcut veri merkezinin fiziksel kapasitesinin ilk fazda 3 kat, ikinci fazda da 8 katın üzerinde art-ı rılacağını belirterek, "Merkez, Türkiye'nin en büyük kurum ve kuruluşlarının olağanüstü durumlarda dahi güvenli ve kesintisiz hizmet almasını sağlayacak. Hatta özellikle kamu hizmetleri amacıyla kullanılacak ülkemizin en büyük veri merkezi olacak. Tüm veri ve bulut hizmetleri tek çatı altında toplanacak, e-Devlet Kapısı'nı kuran ve işleten TÜRKSAT güvencesiyle en üst düzeyde korunacak" dedi.