Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi'nin temeli 22 Temmuz’da atılacak
Giriş Tarihi: 20.07.2026

TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi'nin temeli 22 Temmuz’da atılacak

TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi’nin temeli 22 Temmuz’da atılacak
  • ABONE OL
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 35 bin 300 metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi'nin temelinin, 22 Temmuz Çarşamba günü atılacağını bildirdi. Merkezin, 6 sistem salonu, 2 adet 20'şer kabinlik yüksek performans odası ve 6 bin 300 metrekare beyaz alana sahip olmasının planlandığına dikkati çeken Uraloğlu, tesiste 200 kişi kapasiteli ofis alanının da bulunacağını ifade etti. Uraloğlu, yatırımla TÜRKSAT'ın mevcut veri merkezinin fiziksel kapasitesinin ilk fazda 3 kat, ikinci fazda da 8 katın üzerinde art-ı rılacağını belirterek, "Merkez, Türkiye'nin en büyük kurum ve kuruluşlarının olağanüstü durumlarda dahi güvenli ve kesintisiz hizmet almasını sağlayacak. Hatta özellikle kamu hizmetleri amacıyla kullanılacak ülkemizin en büyük veri merkezi olacak. Tüm veri ve bulut hizmetleri tek çatı altında toplanacak, e-Devlet Kapısı'nı kuran ve işleten TÜRKSAT güvencesiyle en üst düzeyde korunacak" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

#TÜRKSAT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi'nin temeli 22 Temmuz’da atılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA