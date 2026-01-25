Türksat kablo abonede üçüncülüğe yükseldi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan 2025 yılı üçüncü çeyrek raporuna göre internet servis sağlayıcıları pazarında payını abone sayısında yüzde 7.19'a çıkararak Türkiye'nin en büyük üçüncü işletmecisi olan Türksat Kablo, sabit telefon hizmeti (STH) taşıyıcı seçiminde ise Türkiye'nin en büyük ikinci kuruluşu oldu. Kasım ayı itibarıyla 1 milyon 800 bin abone barajını aşan Türksat Kablo, fiber yatırımlarıyla yakın vadede 2 milyon aboneye ulaşmayı hedefliyor. Böylece Türksat, taşıyıcı seçimi ve ön seçimi kategorilerinde stratejik bir başarı elde etmiş oldu.