Turkuvaz Medya’nın ‘Şehrin Ekonomisi’ programının durağı Mardin oldu! Mardin ekonomisi masaya yatırıldı

Mardin'de, A Haber Spikeri Merve Tepe'nin moderatörlüğündeki programda, Turkuvaz Medya Grubu Tematik Kanallar Reklam Genel Müdürü Sibel Doğru, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile AK Parti Milletvekili Muhammed Adak konuşma yaptı. "Üreten Şehir Mardin" konulu panelde ise, ihracat, turizm ve iş Dünyası'nın beklentileri masaya yatırılacak. Bu panelde de Kültür ve Turizm il Müdürü Ayhan Gök, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik, Mardin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nasır Duyan ve Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammed Gümüş konuşma yaptı.

Programın açılış konuşmasını yapan Turkuvaz Medya Grubu Tematik Kanallar Reklam Genel Müdürü Sibel Doğru, "Kültürün medeniyetleri şehri olan Mardin'de bu etkinliğimizi gerçekleştiriyor olmaktan onur duyuyoruz. Bugün burada siz kıymetli katılımcılarımızla birlikte şehrimizin ticaretini, tarımını turizmini, gastronomisini ve bu alanlardaki değişimini ve gelişimini varsa sorun ve sıkıntılarını konuşabilmek adına bir arada bulunmaktayız" dedi.

"MARDİN YÜZ YILLARDIR TİCARETİN KAVŞAK NOKTASIDIR"

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin'in geçmişinden zengin bir medeniyet, kültür ve tarih mirası devraldığını belirterek, "Huzur içerisinde hoşgörü ile birlikte yaşama kültürüne sahip Mardinliler yüzyıllardır kardeşçe, birlikte yaşamanın dünyadaki en güzel örneğini sergilenmişlerdir. Mardin'imiz tarihi birikimiyle yalnızca geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin de şehridir. Tarih boyunca üstlendiği ticaret merkezi olma kimliğiyle, ekonomik potansiyeliyle ve jeopolitik konumuyla bölgenin stratejik merkezlerinden biridir. "Tarihi İpek Yolu"na sahip olan bu kadim şehir, yüzyıllardır doğu ile batı arasındaki ticaretin kavşak noktalarından biri olmuştur. Bugün de aynı rolü modern ticaret ve ihracat ağları içerisinde yeniden üstlenerek ekonomik gücün ve ticari cazibe merkezi olmanın imkanlarını günümüze taşımaktadır. Türkiye'nin ihracat vizyonunda ve bölgesel kalkınma hedeflerinde Mardin'imiz, tarım ve gıda sektöründen lojistiğe, sanayiden turizme kadar geniş bir yelpazede gelişim göstermektedir. Mardin'in verimli toprakları, tarım ve gıda sektöründeki çeşitliliği desteklerken; tarıma dayalı sanayi yatırımları, lojistik imkanları, hızla gelişen üretim ve ihracat kapasitesi şehrimizi, bölgenin ekonomik merkezlerinden biri haline getirmektedir. Şehrimizin üretim ve ihracat kapasitesindeki artış, yatırımcıların dikkatini çekerken, iş dünyasının beklentileri de şehrin bölgesel bir ekonomik merkez haline gelmesini sağlamıştır" dedi.

"MARDİN BEREKETLİ HİLAL MEZOPOTAMYA OVASINA SAHİP"

Mardin'in "Bereketli Hilal" olarak adlandırılan Mezopotamya Ovası'na sahip bir kent olduğuna dikkat çeken Vali Akkoyun, "Binlerce yıldır bu kadim topraklar emeğin, bereketin ve alın terinin sembolü olmuştur. Bugün de gelişen ekonomisi ve gerçekleşen yatırımları ile Mardin, yalnızca bölgesel değil, ulusal bir kalkınma örneği konumundadır. Şehrimizin ekonomisi; insanımıza umut veren, gençlerimize iş imkânı sağlayan, girişimcilere cesaret veren bir durumdadır. Mardin'de kurulan ve kurulacak her fabrika üretim, istihdam, ihracat, refah demektir. Bu amaçla devletimiz Türkiye'nin ilk OSB'lerden birini Mardin'imizde kurmuştur. Mardin 1. OSB'de 296 sanayi parseli mevcuttur. Yaklaşık 220 firma üretim yapmaktadır. Bu fabrikalarımızda toplam 8.000 ile 8.500 arası istihdam sağlanmaktadır. 2024 yılında ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmıştır. Buradaki talep, yoğunluk ve doluluk oranı sonrası 104 hektar alan üzerine İlimizde kurulan 2. OSB birinci etapta 70 fabrikaya yer tahsisi yapıldı. 306 yatırımcı da yer tahsisi için beklemektedir" ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMETİMİZ CİDDİ YATIRIMLAR YAPTI"

AK Parti Milletvekili Muhammed Adak ise, Turkuvaz Medya ve A Haber'in bu programı Mardin'de yapmasının çok faydalı olacağını ümit ettiğini belirterek, "Mardin'in kalkınması için kamu kurumlarımız hükümetiniz ciddi emek harcıyor. Yıllardır ilimize çok büyük yatırımlar yapıldı. Bu yatırımların ilimize gelmesinde emeği geçen başta sayın valimize ekibine kamu kurumlarımızın değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Ulaşım problemini çözmek amacıyla ulaştırma bakanımızla da sürekli temas halindeyiz. İnşallah başaracağız. Bende programın hayırlı olmasını diliyorum" dedi. A Haber Spikeri Merve Tepe'nin moderatörlüğündeki panelde ise, Kültür ve Turizm il Müdürü Ayhan Gök, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik, Mardin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nasır Duyan ve Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammed Gümüş konuşma yaptı. Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik, Mardin'in tarihi dokusu, tarım arazileri, kamu yatırımları ve konum avantajlarıyla birçok alanda yatırımcılara cazip imkanlar sunduğunu söyledi.