Turkven’den yeni nesil atıştırmalık markası Züber’e yatırım

Daha sağlıklı ve mutlu bir geleceğe katkıda bulunma vizyonuyla faaliyetlerine 2017 yılında başlayan Alterna Gıda, doğal ve besleyici bileşenlerden oluşan yeni nesil atıştırmalık markası Züber'i kısa sürede Türkiye'de sağlıklı atıştırmalık segmentinin kurucusu ve lideri haline getirdi. Kısa süre içerisinde Türkiye geneli erişime ulaşan marka, 30 bini aşkın satış noktasında yer alıyor. Züber, geçtiğimiz iki yılda yüzde 700 üzerinde bir büyüme elde etti.

NAİLCAN KURT: "TURKVEN, GLOBAL MARKA OLMA YOLUNDA ÖNÜMÜZÜ AÇACAK"

Züber Markasının Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Nailcan Kurt konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Turkven ortaklığı, küresel sermayenin önemli yatırımcıları tarafından şirketimizin başarısının tescil edilmesi anlamına geliyor. Turkven'in tecrübesi ile şirket vizyonumuzu birleştirerek, Züber markasının, Türkiye topraklarında üretilen doğal ürünlerin üstünlüğünü kullanarak dünya çapında bir FMCG markasına dönüşmesini hedefliyoruz." Nailcan Kurt sözlerine şöyle devam etti: "Stratejimizin merkezinde; ülkemizde yetişen kaliteli ve doğal hammaddeleri yenilikçi formüllerle şekillendirdiğimiz Züber markasıyla global pazarlarda da güçlü bir oyuncu haline gelmek yer alıyor. Bu konudaki başarımızla ülkemizdeki üreticilere ilham kaynağı olmak ve örnek bir iş modeli ile ülke ekonomisine katkımızı arttırmak istiyoruz. Turkven, perakende ve tüketici markalarındaki tecrübesi, köklü geçmişi ve marka sahibi girişimcilere verdiği destek ile bize çok uygun bir ortak."

*İŞLEM, REKABET KURUMU VE İLGİLİ DİĞER ÖN KOŞULLARIN GERÇEKLEŞMESİNİN ARDINDAN TAMAMLANACAK

TURKVEN: "ZÜBER ZAMANIN RUHUNU YAKALAYAN, GENÇ VE ÇOK YARATICI BİR MARKA"

Turkven'in üst düzey yöneticilerinden Selin Dilmener Göral ise konuyla ilgili şunları söyledi:

"Sürdürülebilirlik ve sağlıklı beslenmenin önemi konusundaki tüketici farkındalığı hızlanarak artıyor. Bunu ülkemizde de gözlemlemeye başladık. Tüketiciler bir müşteri vaadi ve hayat görüşü olan yeni nesil markalara yöneliyor. Bu konuda ülkemizde öncü olan ve kısa zamanda kategorisinin açık ara liderliğine yükselen Züber'i beğeniyle takip ediyorduk. Züber, sağlıklı ve doğal ürünler üretiyor ve her yıl ürün yelpazesini başarılı yeni ürünler ile genişleterek ARGE yeteneğini pazara yansıtıyor. Markanın, Türk tüketicisi gözünde kazandığı güven ve kalite algısını birçok pazar araştırmasında da teyit ettikten sonra, bu ekibin ve yarattığı markanın başarısını global mecralara taşıması motivasyonuyla yola çıktık. Sayın Nailcan Kurt ve ekibinin liderliğinde, Züber'in başarı hikayesine ortak olmaktan heyecan duyuyoruz."