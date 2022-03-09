TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Erciyes Teknopark’ı ziyaret etti

Bazı temaslar için Kayseri'ye gelen TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Erciyes Teknopark'ı ziyaret ederek Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç ve Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç ile bir araya geldi.

Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ile olası işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek; "Teknopark olarak TUSAŞ Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Temel Kotil'i ağırladık.

Erciyes Teknopark bünyesinde yer alan TUSAŞ ARGE Ofisi, yürütülen ve yürütülmesi planlanan çalışmalarımız ve gelecek dönemlerde birlikte yapacağımız çalışmalarla ilgili birçok detaya yer verdik. Aynı zamanda 24 Mart 2022 tarihinde Erciyes Teknopark olarak gerçekleştireceğimiz 'AEROEX 2022 Uluslararası Havacılık & Uzay Teknolojileri Sempozyumu' hakkında da gelişmeleri paylaştık" dedi.