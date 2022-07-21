TUSAŞ ile Fransız devi arasında önemli iş birliği

2024'ten itibaren tüm program boyunca, A350F Platformunun-Bariyer Duvarı'nın tek kaynak tedarikçisi olacak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii hava taşımacılığının geleceğini şekillendirecek geniş gövdeli kargo uçaklarının en yeni platformlarından biri olan A350F Platformu için bariyer duvarı tasarlayacak, üretecek ve tedarik edecek.

TUSAŞ, Airbus A320 tek koridor serisinin 18/19 kısımlarının üretimi ve birleştirme işinin yüzde 50'sinden sorumlu olacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii aynı zamanda A220 serisi platformların orta alt gövde panellerini de 2023'ten itibaren tek kaynak tedarikçi olarak üretecek ve teslim edecek.