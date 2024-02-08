TÜSİAD’da Aras dönemi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) seçimli olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan yaptı. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan olağan genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada refahın adil dağılmasına dikkat çekerek "Yüksek enflasyon ve refah üretmeyen büyüme, geçim sıkıntısını getirir. Büyümenin kaynağını tüketime, kentsel ranta, verimliliğe katkısı sınırlı projelere dayandırmak doğru değildir. Oysa kaynakları verimli kullansak, toplanan vergilerde israfı önleyip, eğitim ve diğer sosyal harcamaların payını artırabilsek, durum farklı olabilirdi" dedi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise Ülkemizin karşı karşıya olduğu tüm güçlükleri aşabileceğimiz konusunda kafamda hiçbir şüphe yok. Yetişmiş insan potansiyelimiz, bilim insanlarımız, her alandan uzmanlarımız, yetkin sivil toplumumuz, yüreği ülkesi için çarpan 85 milyon vatandaşımız var" ifadelerini kullandı.BÜLENT Eczacıbaşı, Tuncay Özilhan'ın onursal başkan olmasını kurul üyelerinin oylamasına sundu, önerge oybirliğiyle kabul edildi. TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı'na Tuncay Özilhan'ın yerine gelen Ömer Aras, "Gösterdiğiniz güvene teşekkür ediyorum. Hakikaten zor bir görev" dedi.