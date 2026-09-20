Tutuklanan Kumova’nin ifadesı ortaya çıktı: Şirketinin değeri 1.3 trilyondu

Sermaye piyasası soruşturması kapsamında tutuklanan Destek Holding'in patronu Altunç Kumova'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Destek Faktoring'in 15 milyar TL olan piyasa değerinin 1.3 trilyon TL'ye yükselmesini "anormal" olarak nitelendiren Kumova, ne yağacağını bilmediğini söyledi. Şirket değerinin bazı büyük bankaların 4 katına ulaşmasına rağmen herhangi bir kuruma başvurmadığını belirten Kumova, hisselerin yüksek değerine ilişkin ise "Bir tacir olarak hoşuma giden bir durumdu" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nca yürütülen sermaye piyasası soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve tutuklanan Kumova, ifadesinde Destek Faktoring'in Şubat 2025'te halka arzının onaylandığını, Tera Yatırım ile yüzde 2 komisyon üzerinden anlaşma yaptıklarını söyledi.

% 25'İ HALKA ARZ OLDU

Şirketin yüzde 25'inin halka arz edildiğini belirten Kumova, halka arzın ardından yaptığı kontrolde yaklaşık yüzde 20'lik bölümün Tera Grubu şirketleri ve diğer nitelikli yatırımcılar, yaklaşık yüzde 5'lik bölümün ise bireysel yatırımcılar tarafından alındığını gördüğünü anlattı. Kumova, Tera Grubu'na neden bu ölçüde alım yaptığını sormadığını söyledi. Destek Faktoring'in piyasa değerindeki yükselişine dikkat çeken savcılık, Kumova'ya, "46 TL'lik hisse fiyatıyla 15 milyar TL piyasa değeri olan şirketinin 1.3 trilyon TL'ye ulaşmasında bir anormallik yok mu?" diye soruldu. Kumova ise "Evet, bahsetmiş olduğunuz rakam anormal bir rakamdır. Fakat şirket sahibi olarak bu durumda ne yapacağımı bilmiyordum" dedi. Savcılık, Destek Faktoring hisselerinin hızla yükseldiği dönemde Tera bağlantılı fonların hisseyi yüksek çarpanlardan TEFAS'a açık fonlar üzerinden alması konusunu da Kumova'ya sordu. Kumova, bu soruya verdiği yanıtta dikkat çekici bir ifade kullanarak, "60 katlık bir artışın neticesinde TEFAS açık fonlara geçişinde bir anormallik durumu sezdim" dedi. Tera yöneticilerinin Destek Faktoring hisselerinde manipülasyon yaptığı veya hisselerin açık fonlara aktarılması sırasında elden komisyon alındığı yönünde herhangi bir duyum alıp almadığı sorusuna Kumova, "Herhangi bir duyumum olmadı" yanıtını verdi. Kumova ifadesinin sonunda üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Şirket hisselerindeki artıştan kendisinin veya şirketinin maddi bir kazanç elde etmediğini ileri süren Kumova, açıklanan kârların da şirketlerin faaliyetlerinden kaynaklandığını savundu.



PUSULA VE TERA'DA 5 GÖZALTI

DÜN Pusula Portföy'ün yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin, Kerem Alkin gözaltına alındı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör