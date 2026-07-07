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Giriş Tarihi: 7.07.2026 16:40 Son Güncelleme: 7.07.2026 16:47

TVF dünyada en hızlı gelişen üçüncü varlık fonu oldu

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Global SWF'nin 2026 Yönetişim, Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık (GSR) Endeksi'nde puanını yüzde 84'e yükseltti. TVF, 2020'den bu yana performansını en fazla artıran üçüncü ulusal varlık fonu olurken, Türkiye de ülke sıralamasında iki basamak yükselerek 12'nci sıraya çıktı.

AA
TVF dünyada en hızlı gelişen üçüncü varlık fonu oldu
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Türkiye Varlık Fonu (TVF), uluslararası alanda yönetişim, sürdürülebilirlik ve kurumsal dayanıklılık alanındaki performansını artırmayı sürdürdü. Global SWF (Sovereign Wealth Fund) tarafından yayımlanan 2026 GSR (Governance, Sustainability and Resilience) değerlendirme sonuçlarına göre TVF, geçen yıla göre puanını 4 artırarak yüzde 84'e yükseltti.

Bu sonuçla TVF, değerlendirmeye alınan 100 ulusal varlık fonu ve kamu emeklilik fonu arasında 20'nci sırada yer aldı.

DÜNYADA EN HIZLI GELİŞEN ÜÇÜNCÜ FON OLDU

Global SWF'nin verilerine göre Türkiye Varlık Fonu, GSR değerlendirmesinin ilk kez yapıldığı 2020 yılından bu yana puanını yüzde 68 artırdı.

Bu performansıyla TVF, son altı yılda yönetişim, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık alanlarında performansını en fazla geliştiren üçüncü ulusal varlık fonu olmayı başardı.

Raporda, TVF'nin uluslararası iyi uygulamaları benimseyerek kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını istikrarlı şekilde sürdürdüğü vurgulandı.

TÜRKİYE ÜLKE SIRALAMASINDA YÜKSELDİ

Global SWF'nin hazırladığı GSR ülke sıralamasında da Türkiye'nin yükselişi dikkat çekti.

Ulusal varlık fonları ve kamu emeklilik fonlarının performanslarının ülke bazında değerlendirildiği sıralamada Türkiye, 2026 yılında iki basamak yükselerek 12'nci sıraya yerleşti.

DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE PERFORMANS

Türkiye Varlık Fonu, Türkiye ekonomisine uzun vadeli katkı sağlama hedefi doğrultusunda faaliyetlerini sürdürürken, portföy şirketlerinin sürdürülebilirlik performansını geliştirmeye yönelik çalışmalarına da devam ediyor.

Kurum, bu alandaki uygulamalarını ve performansını her yıl yayımladığı Entegre Faaliyet Raporu ile kamuoyuyla paylaşıyor.

SON DÖRT YILDIR DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE

TVF, son dört yıldır Global SWF'nin GSR değerlendirmelerinde dünya ortalamasının üzerinde performans göstermeyi sürdürüyor.

2026 sonuçlarıyla birlikte yönetişim, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık alanlarındaki istikrarlı gelişimini uluslararası ölçekte bir kez daha teyit eden TVF, küresel ölçekte en başarılı ulusal varlık fonları arasında yer alma konumunu güçlendirdi.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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TVF dünyada en hızlı gelişen üçüncü varlık fonu oldu
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