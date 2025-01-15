TVF’nin öz kaynakları 1.5 trilyon TL’ye ulaştı

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Salim Arda Ermut dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Fonun öz kaynaklarının 914 milyar liradan 1.5 trilyon liraya ulaştığına dikkat çeken Ermut, şunları söyledi:İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri de ulusal varlık fonu kurmaya yönelik girişimlerde bulunmakta.2025 yılı itibariyle portföyümüz 7 farklı sektörden 31 şirket, 2 lisans ve 46 gayrimenkulden oluşmakta. TVF bünyesinde bulundurduğu 31 şirket içerisinde satış olmadığı Halkbank, Vakıfbank, Türkiye Sigorta ve Hayat Emeklilik, Türk Telekom, Turkcell ve son olarak da Kardemir şirketlerimizde sahiplik oranlarımız arttı.Fon, önemli bir büyüme kaydetmiştir. 2022 sonu itibariyle 5.6 trilyon lira olan varlıklar yaklaşık yüzde 67 artarak 9,4 trilyon liraya ulaşmıştır. 2022 yılında 300 milyar dolar olan varlıklar 2023 sonu itibariyle 318 milyar dolara ulaşmıştı.Konsolide özkaynaklar 914 milyar TL'den 1.5 trilyon TL'ye ulaştı.