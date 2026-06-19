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Giriş Tarihi: 19.06.2026 09:19

Uber, Getir’in bazı iş kollarını devralıyor: Rekabet Kurulu’ndan 500 milyon dolarlık yatırım taahhüdüyle onay

Uber Technologies Inc. tarafından Getir AŞ’nin bazı hizmet kollarının devralma işlemine taahhütler çerçevesinde izin verildi.

Uber, Getir’in bazı iş kollarını devralıyor: Rekabet Kurulu’ndan 500 milyon dolarlık yatırım taahhüdüyle onay
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Rekabet Kurulu, Uber Technologies Inc. tarafından Getir Perakende Lojistik A.Ş.ye ait (i) çevrimiçi yemek siparişi ve teslimatı hizmetleri iş kolunun ve (ii) çevrim içi hızlı tüketim malları siparişi ve teslimatı hizmetleri işinin tek kontrolünün devralınması işlemine Uber Technologies, Inc. tarafından sunulan taahhüt paketi çerçevesinde izin vermiştir.

Söz konusu taahhütler kapsamında; Uber Technologies, Inc. tarafından Türkiye'ye toplam 500 milyon ABD Doları tutarında yatırım yapılmasına yönelik sunulan taahhüdün, yüksek nitelikli istihdamı desteklemesi, yerel mühendislik kabiliyetlerini güçlendirmesi ve Türkiye'nin dijital ve teknoloji altyapısının gelişimine olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.

Karara ilişkin gerekçeli karar daha sonra Kurumun internet sitesinde yayımlanacaktır.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE #REKABET KURULU

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Uber, Getir’in bazı iş kollarını devralıyor: Rekabet Kurulu’ndan 500 milyon dolarlık yatırım taahhüdüyle onay
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