UBS ve JPMorgan’dan petrol fiyatı revizyonu: Brent tahminleri aşağı çekildi

UBS, Brent petrol için eylül ve aralık sonu fiyat tahminlerini varil başına 105 ve 95 dolardan 85 dolara düşürdü. Kurum, İran'daki savaş sonrası üretim toparlanmasının piyasa beklentilerinden daha yavaş ilerleyeceğini öngördü.
Ayrıca UBS, petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketin sınırlı kalabileceğini, mevcut arz dinamiklerinin baskın olduğunu belirtti.
HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILDI, ARZ ARTIŞI FİYATLARI BASKILADI
Orta Doğu'da sağlanan geçici anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki nakliye trafiği yeniden hız kazandı. ABD Enerji Bakanı Chris Wright, boğazdan geçen akışın savaş öncesi seviyelere yaklaştığını açıkladı.
Trafiğin normale dönmesi, küresel arz güvenliği endişelerini azaltarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.
BRENT PETROL SAVAŞ ÖNCESİ SEVİYELERE GERİLEDİ
Brent petrol, arz artışı beklentileriyle birlikte gerileyerek savaş öncesi seviyelere yaklaştı. Yakın vadeli kontratlar yaklaşık yüzde 1 düşüşle 72 dolar seviyelerinde işlem gördü.
Fiyatlar, savaş döneminde ulaşılan zirve seviyelerden belirgin şekilde uzaklaştı.
JPMORGAN DA TAHMİNLERİNİ AŞAĞI ÇEKTİ
J.P. Morgan, 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin Brent tahminlerini düşürdü. Banka, özellikle OECD stoklarındaki beklenenden zayıf düşüşleri ve küresel talepteki yavaşlamayı gerekçe gösterdi.
Böylece büyük finans kuruluşları, petrol piyasasında daha temkinli bir fiyatlama senaryosuna yöneldi.
JEOPOLİTİK RİSK PRİMİ GERİ ÇEKİLİYOR
Analistler, fiyatlardaki düşüşün ana nedenleri arasında Orta Doğu'daki gerilimin azalması ve İran petrolünün yeniden piyasaya dönüş beklentisini gösteriyor. Bu gelişmeler, petrol fiyatlarına yansıyan jeopolitik risk primini önemli ölçüde azalttı.
Buna rağmen uzmanlar, Hürmüz Boğazı'nda olası bir aksama ya da diplomatik süreçte bozulmanın fiyatlarda yeniden sert dalgalanma yaratabileceği uyarısında bulunuyor.
TEKNİK SEVİYELER
Brent petrolde 71,95 dolar seviyesi destek, 73,87 dolar seviyesi ise kısa vadeli direnç olarak takip ediliyor. Fiyatlar bu bantta dalgalanma eğilimini sürdürüyor.