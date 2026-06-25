UBS ve JPMorgan’dan petrol fiyatı revizyonu: Brent tahminleri aşağı çekildi

JEOPOLİTİK RİSK PRİMİ GERİ ÇEKİLİYOR

Analistler, fiyatlardaki düşüşün ana nedenleri arasında Orta Doğu'daki gerilimin azalması ve İran petrolünün yeniden piyasaya dönüş beklentisini gösteriyor. Bu gelişmeler, petrol fiyatlarına yansıyan jeopolitik risk primini önemli ölçüde azalttı.

Buna rağmen uzmanlar, Hürmüz Boğazı'nda olası bir aksama ya da diplomatik süreçte bozulmanın fiyatlarda yeniden sert dalgalanma yaratabileceği uyarısında bulunuyor.