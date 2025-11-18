Üç kat daha fazla... Merkez bankaları büyük miktarda altın satın aldı

Merkez bankaları jeopolitik ve finansal risklere karşı altın rezervlerini artırmaya devam ediyor. ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, merkez bankalarının Eylül ayında büyük miktarda altın satın aldığını açıkladı.

EYLÜLDE 64 TONLUK ARTIŞ

Bankaya göre Çin Merkez Banksı, Eylül ayında rezervlerine tahmini 15 ton altın ekledi. Goldman Sachs analistleri dünya genelindeki merkez bankalarının Eylül ayında toplam 64 ton değerinde altın aldığını tahmin ediyor. Bu miktar Ağustos ayından üç kat daha fazla.

KASIMDA ARTIŞ SÜRECEK

Goldman Sachs'a göre, alım furyasının Kasım ayında da devam etmesi muhtemel görülüyor.

Analistler Pazartesi günü yayımladıkları notta, "Merkez bankalarının altın biriktirme eğilimi çok yıllı bir trend olarak devam ediyor; merkez bankaları, rezervlerini jeopolitik ve finansal risklere karşı çeşitlendiriyor. Dördüncü çeyrekten 2026'ya kadar aylık ortalama 80 tonluk merkez bankası alımı varsayımımızı koruyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Goldman Sachs, Fed'in gevşek para politikası ve özel yatırımcıların ilgisinin devam etmesiyle, altın fiyatlarının önümüzdeki yılın sonunda ons başına 4.900 dolara ulaşmasını bekliyor.