Üç Türk Körfez’de kapışıyor

Türk firmaları, Körfez Bölgesi'nde yatırımlarını hızla artırırken aynı projelere de teklif verir hale geldiler. Suudi Arabistan'da 26 bin 500 kilometre karelik bir alanda kurulan ve 500 milyar dolara mal olması planlanan geleceğin şehri Neom'un Havalimanı için de Türk'ler rekabet edecek. Suudi Arabistan'daki Neom Bay havalimanı ihalesi için üç Türk firması teklif vermek için ön başvurularını yaptı. Türk firmaları müteahhitlikte dünyada ikinci sırada ve havalimanından stadyumlara kadar mega projelere imza attıkları için davet edilen kuruluşlar arasına giriyor. Bu üç firmadan ikisi tanıdık. Daha önce küresel ölçekte havalimanı projelerine imza atan Limak ve Ic İçtaş başvuru süreçlerini tamamlamış. Üçüncü firmanın da yine bu alanda uzman bir firma olduğu belirtiliyor. Türk firmaları böylece uzun bir aradan sonra ilk kez böyle büyük bir projede rakip hâline gelmiş olacak. Proje en az 1 milyar dolar değerinde olacak. Neom Bay havalimanı için şu anda projeksiyon yapılan büyüklük 20 milyon yolcu kapasitesi.Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 girişiminde turizm sektörü önem taşıyor. Plan, turizm, eğlence ve teknoloji gibi sektörleri destekleyerek ekonomiyi petrol bağımlılığından uzaklaştırmayı amaçlıyor. 2030'a kadar yıllık 100 milyon ziyaretçi hedefi nedeniyle artan turist sayısını karşılayabilecek altyapı yatırımları yapılacak.