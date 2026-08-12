Uç uca eklense Ankara’dan Şanlıurfa’ya uzanıyor! Bakan Uraloğlu: Köprü sayısı 10 bin 239’a ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 24 yılda Türkiye genelinde 4 bin 272 yeni köprü inşa edildiğini bildirdi. Uraloğlu, 2002 yılında 5 bin 967 olan köprü sayısının 10 bin 239'a, 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğunun ise 830 kilometreye ulaştığını belirtti.

KÖPRÜLERİN TOPLAM UZUNLUĞU 830 KİLOMETREYE ÇIKTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Son 24 yılda ulaşımda fiziki engellerin birer birer ortadan kaldırıldığını belirten Uraloğlu, bu dönemde gerçekleştirilen projelerle Türkiye'nin dört bir yanının birbirine bağlandığını söyledi.

2002 yılında Türkiye'de 311 kilometre uzunluğunda 5 bin 967 köprü bulunduğunu hatırlatan Uraloğlu, "Son 24 yılda 519 kilometre uzunluğunda 4 bin 272 yeni köprü inşa ederek köprü sayısını 10 bin 239'a, toplam uzunluğu ise 830 kilometreye yükselttik. Bugün Türkiye'deki köprülerimizi uç uca ekleseydik, Ankara'dan Şanlıurfa'ya uzanan mesafe kadar bir uzunluğa ulaşırdık" dedi.

"DÜNYADA İLKLERİ BAŞARDIK"

Köprülerle vadilerin ve nehirlerin aşıldığını, şehirlerin birbirine bağlandığını ifade eden Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşımda fiziksel engellerin yanı sıra mühendislik sınırlarını da aştığını vurguladı.

Uraloğlu, "Dünyada ilkleri başardık, uluslararası arenada ödüller aldık. 1915 Çanakkale Köprüsü, 2 bin 23 metrelik ana açıklığıyla dünyanın en geniş ana açıklığa sahip asma köprüsü olarak tarihe geçti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise üzerinden raylı sistem geçen en uzun asma köprü konumunda" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Elazığ'daki Kömürhan Köprüsü'nün ters Y tipi kule tasarımıyla 660 metre uzunluğunda inşa edildiğini belirtti. Uraloğlu, 168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığa sahip yapının dünya literatüründe 4'üncü sırada yer aldığını kaydetti.

Eğiste Hadimi Viyadüğü'nün ise yükseklikleri 42 ile 166 metre arasında değişen 8 orta ve 2 kenar ayak üzerinde, dengeli konsol yapım metoduyla toplam 1.372 metre uzunluğunda projelendirildiğini belirten Uraloğlu, yapının bu özellikleriyle Türkiye'nin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü olduğunu söyledi.

ARKEOLOJİK KÖPRÜYE ULUSLARARASI ÖDÜL

Uraloğlu, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu kapsamında Neonteikhos Antik Kenti'nde bulunan tarihi yol ve kalıntıların korunması amacıyla özel olarak tasarlanan çelik arkeolojik köprünün de dünyada ilk ve tek uygulama olduğunu belirtti.

Projenin, Amerika merkezli National Corrugated Steel Pipe Association (NCSPA) tarafından 2021 yılında "Yılın En İyi Özel Uygulama Projesi" ödülüne layık görüldüğünü ifade etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör